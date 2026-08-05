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गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, 20% से ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले वाहनों पर सरकार का आया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारी उद्योग मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रण (E20+) से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल कोई अलग राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने इस श्रेणी के वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तय करने से जुड़ा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है.

इंजन सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का रुख

इस बयान के साथ ही केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का मजबूती से बचाव किया है. मंत्रालय के अनुसार, बड़े पैमाने पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों और जमीनी अनुभवों से यह साबित हुआ है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित (E20) पेट्रोल से वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है. इस ईंधन के इस्तेमाल से इंजन में असमय जंग लगने या गाड़ी की कार्यक्षमता और उम्र कम होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है. सरकार का तर्क है कि इस कार्यक्रम ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाया है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से घरेलू उपभोक्ताओं को सुरक्षित कवच दिया है.

खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों का संतुलन

मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है. इसमें देश की जल स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और हमारे किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है." राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथेनॉल का उत्पादन बेहद सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है. इसके लिए केवल गन्ने के रस का ही नहीं, बल्कि मक्का, खराब हो चुके खाद्यान्न, टूटे हुए चावल और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अधिशेष अनाज का उपयोग किया जाता है.