बड़ी खबर: क्या अब एयरपोर्ट मालिक चला सकेंगे खुद की एयरलाइन? केंद्र सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी
सरकार ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों पर एयरलाइन चलाने की नीतिगत रोक नहीं है, परंतु कुछ पीपीपी समझौतों में पाबंदियां शामिल हैं.
Published : August 10, 2026 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: देश के विमानन क्षेत्र को लेकर सोमवार को राज्यसभा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सरकारी नीतियों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन को चलाने या उसमें बड़ी हिस्सेदारी रखने से रोकता हो.
राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान
यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दी. सांसद ने एयरपोर्ट और एयरलाइंस के बीच 'क्रॉस-ओनरशिप' सहोपभोग या साझा स्वामित्व को लेकर सरकार का रुख जानना चाहा था. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "ऐसी कोई सरकारी नीति नहीं है जो प्रमुख हवाई अड्डों के ऑपरेटरों को शेड्यूल्ड एयरलाइनों में पर्याप्त इक्विटी रखने या उन्हें संचालित करने से प्रतिबंधित करती हो."
पीपीपी (PPP) समझौतों में फंसा है पेंच
हालांकि, नीतिगत स्तर पर रोक न होने के बावजूद व्यावहारिक रूप से इसमें एक तकनीकी अड़चन है. मंत्री ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किए गए कुछ हवाई अड्डों के मौजूदा संविदात्मक समझौतों में कुछ पाबंदियां शामिल हैं. ये नियम शेड्यूल्ड एयरलाइनों, उनकी ग्रुप कंपनियों या उनके सहयोगियों को एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने से रोकते हैं.
नियमों में छूट के लिए AAI को मिला आवेदन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) को हाल ही में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें इन संविदात्मक प्रतिबंधों को हटाने या उनमें छूट देने की मांग की गई है. इस छूट के मिलने के बाद ही कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर सीधे एयरलाइन व्यवसाय में कदम रख सकेगा. हालांकि, मंत्रालय ने साफ किया है कि अभी इस मामले की समीक्षा नहीं की गई है.
अडाणी और जीएमआर ग्रुप को लेकर कयास
पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जीएमआर (GMR) और अडाणी जैसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर नियमों में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे एयरलाइन बिजनेस में उतर सकें. हालांकि, अडाणी एंटरप्राइजेज ने इन खबरों को पूरी तरह से 'भ्रामक और निराधार' बताया है. कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उनका एयरलाइन क्षेत्र में प्रवेश करने का फिलहाल कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है.
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