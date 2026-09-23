आम जनता के लिए इस रविवार को भी खुलेंगे सरकारी बैंक, अचानक क्यों लेना पड़ा यह बड़ा फैसला? देखें पूरी रिपोर्ट
अगले हफ्ते लगातार 5 दिन बंद रह सकते हैं आपके बैंक, अचानक संकट से बचाने के लिए सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला.
Published : September 23, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: अगर आपका बैंक में कोई भी जरूरी काम है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बैंक कर्मचारियों की 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए सरकार के वित्त मंत्रालय ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.
इस आने वाले 27 सितंबर 2026 को देश के सभी सरकारी बैंक और ग्रामीण बैंक आम दिनों की तरह खुले रहेंगे. सरकार के इस फैसले को रिजर्व बैंक (RBI) ने भी मंजूरी दे दी है. रविवार को बैंकों की सभी शाखाएं, दफ्तर और एटीएम पूरी तरह काम करेंगे ताकि लोग अपने जरूरी काम निपटा सकें.
रविवार को बैंक खोलने का फैसला क्यों लिया गया?
दरअसल, सितंबर के आखिरी हफ्ते में लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहने का खतरा बना हुआ है:
- 26 सितंबर: महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से बैंकों में छुट्टी है.
- 27 सितंबर: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी.
- 28 से 30 सितंबर: बैंक यूनियनों की 3 दिनों की बड़ी हड़ताल.
अगर सरकार रविवार को बैंक खोलने का फैसला नहीं लेती, तो देश में लगातार 5 दिनों तक बैंकों में ताले लटके रहते. आम जनता को इस बड़ी परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने आपातकालीन कदम उठाते हुए रविवार को भी बैंक खुले रखने का आदेश दिया है.
30 सितंबर की 'हाफ इयरली क्लोजिंग' पर भी संकट
यह हड़ताल इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि 30 सितंबर को बैंकों की छमाही क्लोजिंग होती है. इस दिन बैंकों को अपने पिछले 6 महीने के खातों का मिलान और सरकारी टैक्स से जुड़े बड़े काम पूरे करने होते हैं. अगर कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, तो देश के बिजनेस और बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. हालांकि, सरकार और बैंक मैनेजमेंट लगातार यूनियनों से हड़ताल वापस लेने की अपील कर रहे हैं.
आखिर क्यों हड़ताल कर रहे हैं बैंक कर्मचारी?
बैंक कर्मचारियों के संगठन UFBU का कहना है कि देश के 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं. उनकी मुख्य मांगें ये हैं:
- हफ्ते में 5 दिन काम: बैंक कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आईटी कंपनियों की तरह उन्हें भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना पड़े (शनिवार और रविवार पूरी छुट्टी हो).
- पेंशन में सुधार: पुराने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई जाए और सबको एक समान महंगाई भत्ता मिले.
- पुरानी पेंशन (OPS) का विकल्प: नए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया जाए.
आपके लिए जरूरी सलाह: तुरंत निपटाएं ये काम
सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखने को कहा है:
- रविवार के मौके का फायदा उठाएं: अगर आपको कैश जमा करना है, चेक डालना है या कोई और बड़ा काम है, तो 27 सितंबर (रविवार) को ही बैंक जाकर उसे पूरा कर लें.
- ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें: हड़ताल के दिनों में भी UPI (Google Pay, PhonePe), नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप चालू रहेंगे. आप ऑनलाइन पैसे आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे.
- एटीएम (ATM) का ध्यान रखें: हड़ताल की वजह से हो सकता है कि 28 से 30 सितंबर के बीच एटीएम में कैश खत्म हो जाए. इसलिए अपनी जरूरत का कैश पहले से निकालकर रख लें.
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