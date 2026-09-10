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अब 7 दिनों का इंतजार खत्म! सीधे ATM से प्रिंट होकर निकलेगा नया डेबिट कार्ड, सरकार ने लॉन्च की बेहद अनोखी सुविधा

मुंबई: भारतीय बैंकिंग सेक्टर को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (Global Fintech Fest) के दौरान वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सेक्रेटरी संजय लोहिया ने एक क्रांतिकारी सर्विस को लॉन्च किया. इस नई तकनीकी व्यवस्था के लागू होने के बाद, अब ग्राहकों को नया डेबिट कार्ड पाने के लिए बैंक शाखा के चक्कर काटने या कूरियर का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. अब ग्राहक सीधे अपने नजदीकी एटीएम (ATM) मशीन पर जाकर तुरंत नया स्वदेशी RuPay डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे. यह नई तकनीक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित की गई है.

केवल RuPay नेटवर्क वाले कार्ड्स को मिलेगी यह सुविधा

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सभी प्रकार के कार्ड्स के लिए नहीं है. यह विशेष रूप से भारत के स्वदेशी RuPay डेबिट, RuPay क्रेडिट और NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी) कार्ड्स के लिए ही काम करेगी. वीजा या मास्टरकार्ड जैसे विदेशी नेटवर्क वाले कार्ड्स पर यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं होगी. वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एयरटेल पेमेंट्स बैंक सहित देश के 9 प्रमुख बैंक एनपीसीआई के साथ मिलकर इस एंड्रॉइड एटीएम तकनीक को जमीन पर उतार रहे हैं.

इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य

अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, नया खाता खुलवाने पर एटीएम कार्ड करीब एक हफ्ते बाद डाक से घर पहुंचता है. सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य डेबिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुपरफास्ट बनाना है. इस व्यवस्था से ग्राहकों को मौके पर ही तुरंत डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाओं में लगने वाला समय और कागजी कार्रवाई लगभग खत्म हो जाएगी. अगर आपका एटीएम कार्ड अचानक खो या एक्सपायर हो जाता है, तो आप करीबी स्मार्ट एटीएम कियोस्क पर जाकर नया कार्ड हासिल कर सकते हैं. इससे बैंक काउंटरों पर भीड़ कम होगी और बैंक कर्मचारियों पर काम का दबाव घटेगा.