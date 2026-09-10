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अब 7 दिनों का इंतजार खत्म! सीधे ATM से प्रिंट होकर निकलेगा नया डेबिट कार्ड, सरकार ने लॉन्च की बेहद अनोखी सुविधा

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च सुविधा के तहत अब ग्राहक बिना बैंक शाखा जाए सीधे एटीएम से नया रूपे डेबिट कार्ड निकाल सकेंगे.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
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मुंबई: भारतीय बैंकिंग सेक्टर को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (Global Fintech Fest) के दौरान वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सेक्रेटरी संजय लोहिया ने एक क्रांतिकारी सर्विस को लॉन्च किया. इस नई तकनीकी व्यवस्था के लागू होने के बाद, अब ग्राहकों को नया डेबिट कार्ड पाने के लिए बैंक शाखा के चक्कर काटने या कूरियर का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. अब ग्राहक सीधे अपने नजदीकी एटीएम (ATM) मशीन पर जाकर तुरंत नया स्वदेशी RuPay डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे. यह नई तकनीक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित की गई है.

केवल RuPay नेटवर्क वाले कार्ड्स को मिलेगी यह सुविधा
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सभी प्रकार के कार्ड्स के लिए नहीं है. यह विशेष रूप से भारत के स्वदेशी RuPay डेबिट, RuPay क्रेडिट और NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी) कार्ड्स के लिए ही काम करेगी. वीजा या मास्टरकार्ड जैसे विदेशी नेटवर्क वाले कार्ड्स पर यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं होगी. वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एयरटेल पेमेंट्स बैंक सहित देश के 9 प्रमुख बैंक एनपीसीआई के साथ मिलकर इस एंड्रॉइड एटीएम तकनीक को जमीन पर उतार रहे हैं.

इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य
अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, नया खाता खुलवाने पर एटीएम कार्ड करीब एक हफ्ते बाद डाक से घर पहुंचता है. सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य डेबिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुपरफास्ट बनाना है. इस व्यवस्था से ग्राहकों को मौके पर ही तुरंत डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाओं में लगने वाला समय और कागजी कार्रवाई लगभग खत्म हो जाएगी. अगर आपका एटीएम कार्ड अचानक खो या एक्सपायर हो जाता है, तो आप करीबी स्मार्ट एटीएम कियोस्क पर जाकर नया कार्ड हासिल कर सकते हैं. इससे बैंक काउंटरों पर भीड़ कम होगी और बैंक कर्मचारियों पर काम का दबाव घटेगा.

यह नई एटीएम व्यवस्था कैसे काम करेगी?
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश प्रणाली के तहत बैंक अपने एटीएम नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं. यह व्यवस्था कुछ इस तरह काम करेगी

  • वेरिफिकेशन: ग्राहक एटीएम स्क्रीन पर 'इंस्टेंट डेबिट कार्ड' विकल्प को चुनकर अपना अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे.
  • बायोमेट्रिक सुरक्षा: सुरक्षा के लिए मशीन रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजेगी. इसके साथ ही ग्राहकों को एटीएम पर लगे फिंगरप्रिंट या फेस स्कैनर के जरिए अपना बायोमेट्रिक सत्यापन (KYC) करना होगा, जो सीधे आधार डेटाबेस से लिंक होगा.
  • तुरंत कार्ड डिस्पेंस और पिन: सत्यापन सफल होते ही एटीएम के अंदर लगे कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग मॉड्यूल से एक नया एक्टिवेटेड RuPay डेबिट कार्ड तुरंत मशीन से बाहर आ जाएगा. कार्ड हाथ में आते ही ग्राहक उसी समय उस एटीएम मशीन पर अपना नया 4-डिजिट का सुरक्षित एटीएम पिन भी तुरंत बना सकेंगे.

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