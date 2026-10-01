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सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ में करते हैं निवेश? अक्टूबर की नई तिमाही शुरू होते ही सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

सरकार ने सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर बड़ा फैसला लिया है; निवेश से पहले जानें पूरी रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने साफ कर दिया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए इन स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए सभी छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें जस की तस बनी रहेंगी. इसका मतलब यह है कि निवेशकों को इस तिमाही में भी वही ब्याज मिलेगा जो उन्हें पिछली तिमाही (1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026) के दौरान मिल रहा था.

विभिन्न योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरें
सरकार द्वारा जारी नई सूची के अनुसार, अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज इस प्रकार है:

छोटी बचत योजनानई ब्याज दर
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.1%
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)8.2%
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)8.2%
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)7.7%
किसान विकास पत्र (KVP)7.5%
डाकघर मासिक आय योजना (POMIS)7.4%
5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा (Time Deposit)7.5%
5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा (Recurring Deposit)6.7%

कैसे तय की जाती हैं ब्याज दरें?
आम जनता के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इन स्कीमों की ब्याज दरें कैसे तय होती हैं. वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज मोटे तौर पर उसी अवधि वाले सरकारी बॉन्ड (G-Sec) के रिटर्न यानी यील्ड के आधार पर तय किया जाता है. नियम के अनुसार, हर योजना के हिसाब से सरकारी बॉन्ड की यील्ड में एक तय अंतर (स्प्रेड) जोड़ा जाता है.

यह पूरी प्रक्रिया हर तिमाही की समीक्षा के लिए एक मजबूत आधार तो देती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बॉन्ड मार्केट में बदलाव होते ही दरें अपने-आप बदल जाएंगी. अंतिम और असल फैसला पूरी तरह सरकार के हाथ में होता है कि देश के आर्थिक माहौल को देखते हुए उस तिमाही में कौन सी दरें लागू की जानी चाहिए.

निवेशकों के लिए यह फैसला क्यों जरूरी है?
मौजूदा समय में जब बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तब सुरक्षित रिटर्न चाहने वाले मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये स्कीमें बेहद अहम हैं. सरकार द्वारा दरों को स्थिर रखने के फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो बिना किसी बाजार जोखिम के एक निश्चित और सुरक्षित आय की उम्मीद रखते हैं. सरकार हर तीन महीने में इन दरों की व्यापक समीक्षा करती है ताकि ब्याज दरों के बदलते माहौल का संतुलन बना रहे.

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