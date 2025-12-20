ETV Bharat / business

बजट 2026: सरकार ने जनता से नीतियों और योजनाओं पर सुझाव मांगे

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बजट तैयार करते समय नागरिकों की राय को भी शामिल किया जा सके और देश के लिए नई नीतियों और योजनाओं का निर्माण और अधिक समावेशी बनाया जा सके. MyGovIndia के पोस्ट के अनुसार, सरकार ने लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है. संदेश में कहा गया है कि जनता की राय से बजट का निर्माण होगा और वे नीतियों में योगदान कर सकेंगे जो समावेशी विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दें. पूर्व-बजट परामर्श सत्रों की श्रृंखला

बजट की तैयारियों के तहत केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कई पूर्व-बजट परामर्श सत्र पूरे किए. इस शृंखला की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ हुई. इसके बाद किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श किया गया. आगे के सत्रों में एमएसएमई, पूंजी बाजार, स्टार्टअप्स, विनिर्माण, बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, तथा ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के हितधारकों को शामिल किया गया.