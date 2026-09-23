एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, जिला स्तर पर 1,000 लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग
अब छोटे व्यापारी करेंगे विदेशों में बिजनेस, जानिए सरकार का यह नया प्लान. पूरी खबर नीचे पढ़ें
Published : September 23, 2026 at 9:51 AM IST
नई दिल्ली: भारत के निर्यात को दुनिया भर में चमकाने और लोकल बिजनेस को ग्लोबल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एलान किया है कि देश के जिला और राज्य स्तर पर मौजूदा और नए निर्यातकों की मदद के लिए 1,000 स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रेनिंग मिलेगी. इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे शहरों और गांवों के व्यापारी, जो अंग्रेजी या तकनीकी भाषा के डर से अपना सामान बाहर नहीं भेज पाते थे, वे अब अपनी भाषा में एक्सपोर्ट के तौर-तरीके सीख सकेंगे. ये प्रशिक्षित लोग व्यापार मंडलों और क्षेत्रीय संघों के जरिए बिजनेसमैन का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे.
अब एक ही छत के नीचे होंगे सारे काम
व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब हर विभाग के लिए अलग-अलग चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. देश के बड़े शहरों में 'एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय' (इंटीग्रेटेड कॉमर्स ऑफिस) बनाए जाएंगे. यह एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जहां व्यापारियों को कई विभागों और एजेंसियों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का मिलेगा पूरा फायदा
सरकार ने हाल ही में कई देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनके फायदों को जमीन पर उतारने के लिए एक खास सत्र भी आयोजित किया गया. उद्योग जगत ने मांग की है कि सरकारी सिस्टम और विदेशी व्यापार मंचों के बीच डिजिटल तालमेल और बेहतर होना चाहिए, ताकि डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का वेरिफिकेशन आसानी से हो सके.
क्वालिटी कंट्रोल से बढ़ा रोजगार और निवेश
मंत्रालय की बैठक में यह बात भी सामने आई कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) और मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस (MIP) की वजह से घरेलू सेक्टर्स को भारी फायदा हुआ है. इस क्षेत्र में 15 गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लगभग ₹500 करोड़ का नया निवेश आया है और करीब 5,000 नए रोजगार पैदा हुए हैं.
लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी को सुधारने पर जोर
लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी बाजारों में जगह बनाने के लिए भारतीय प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी सही समय पर, कम लागत में और आसान रिटर्न पॉलिसी के साथ होनी चाहिए. इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी, जिससे छोटे निर्यातकों (MSMEs) को भी बड़े कॉरपोरेट्स जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी. सरकार का लक्ष्य सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और भारतीय माल की विदेशों में साख बढ़ाना है.
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