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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: सरकार ने GST अपील दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई, अब 31 जुलाई तक मौका

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने व्यापारियों और टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के सामने अपील दर्ज करने की आखिरी तारीख को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2026 तक अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2026 तय की थी.

वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले की घोषणा की है. मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में GSTAT पोर्टल पर अचानक भारी भीड़ बढ़ गई थी. इस वजह से वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं और लोगों को लॉगिन करने व फॉर्म जमा करने में परेशानी हो रही थी.

सिर्फ 15 दिनों में आए 30,000 मामले

आंकड़ों के मुताबिक, आखिरी तारीख नजदीक आते ही पिछले 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर लगभग 30,000 अपील फाइल की गईं. एक समय तो ऐसा आया जब हर दिन 5,500 से ज्यादा आवेदन जमा हो रहे थे. इस भारी दबाव के कारण पोर्टल धीमा हो गया. कई टैक्सपेयर्स और जानकारों ने सरकार से समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

4.80 लाख से ज्यादा मामले हैं पेंडिंग

देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था. तब से लेकर अब तक टैक्सपेयर्स और विभाग के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए कोई विशेष कोर्ट नहीं था. लोगों को सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, जिससे मामलों में बहुत देरी होती थी.