कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी छूट 31 दिसंबर तक बढ़ी, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत
सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए कपास आयात पर कस्टम ड्यूटी छूट 31 दिसंबर 2026 तक दो महीने के लिए बढ़ाई.
Published : October 31, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: देश के कपड़ा उद्योग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. घरेलू बाजार में कपास की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने कॉटन के आयात पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को दो महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है. अब यह टैक्स छूट 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, जो कि पहले आज यानी 31 अक्टूबर तक ही थी.
कपड़ा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, घटेगी उत्पादन लागत
कपड़ा मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. सरकार का मुख्य मकसद भारतीय कपड़ा मिलों को स्पेशल और अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन की सप्लाई लगातार बनाए रखना है. इस फैसले से फैक्ट्रियों को कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा, जिससे कपड़ा बनाने की लागत में कमी आएगी. मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम से सबसे ज्यादा मदद छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को मिलेगी और वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों की प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत होगी.
कपड़ा निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड, अगस्त में भारी उछाल
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत का कपड़ा निर्यात लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में भारत के कपड़ा निर्यात में सालाना आधार पर 16.1 फीसदी की शानदार बढ़त दर्ज की गई, जो कुल 29,776 करोड़ रुपये रहा. वहीं, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच कुल कपड़ा निर्यात 1.43 lakh करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 10.3 फीसदी ज्यादा है. अकेले अगस्त के महीने में कॉटन यार्न, फैब्रिक और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में 24.1 फीसदी का भारी उछाल देखा गया है.
इंडिया-ईयू फ्री ट्रेड डील से कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई उड़ान
विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ (India-EU) के बीच पूरे हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बाद यह फैसला भारतीय कपड़ा बाजार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. इस समझौते के लागू होते ही भारत के 90.7 फीसदी निर्यात को यूरोपीय बाजारों में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री (बिना टैक्स के) एंट्री मिल जाएगी. कपड़ा मंत्रालय ने साफ किया है कि वह देश में रोजगार बढ़ाने और टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल मार्केट में सबसे आगे रखने के लिए लगातार काम करता रहेगा.
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