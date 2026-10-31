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कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी छूट 31 दिसंबर तक बढ़ी, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश के कपड़ा उद्योग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. घरेलू बाजार में कपास की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने कॉटन के आयात पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को दो महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है. अब यह टैक्स छूट 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, जो कि पहले आज यानी 31 अक्टूबर तक ही थी.

कपड़ा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, घटेगी उत्पादन लागत

कपड़ा मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. सरकार का मुख्य मकसद भारतीय कपड़ा मिलों को स्पेशल और अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन की सप्लाई लगातार बनाए रखना है. इस फैसले से फैक्ट्रियों को कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा, जिससे कपड़ा बनाने की लागत में कमी आएगी. मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम से सबसे ज्यादा मदद छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को मिलेगी और वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों की प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत होगी.