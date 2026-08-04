सरकार बेचने जा रही है LIC में अपनी हिस्सेदारी, खुदरा निवेशकों के लिए सुनहरा मौका
सरकार एलआईसी में 2.5% हिस्सेदारी ₹382 के डिस्काउंट फ्लोर प्राइस पर बेचेगी. बुधवार को खुदरा निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे.
Published : August 4, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) लाने का बड़ा फैसला किया है. सरकार इस प्रक्रिया के तहत एलआईसी की 2.5 प्रतिशत इक्विटी शेयर बेचने जा रही है. यह निर्णय सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट शेयर कर इस बात की आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस रणनीतिक कदम से सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) के लक्ष्यों को समय सीमा से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी.
डिस्काउंट पर मिलेंगे शेयर
शेयर बाजार के नियमों के अनुसार, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को नियंत्रित करने के लिए ओएफएस एक बेहद पारदर्शी माध्यम है. सरकार ने इस सेल के लिए फ्लोर प्राइस ₹382 प्रति शेयर तय किया है. सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर एलआईसी के शेयर ₹424 के भाव पर बंद हुए थे. इस तुलनात्मक आधार पर देखें तो सरकार निवेशकों को करीब 9.91% के आकर्षक डिस्काउंट पर यह शेयर ऑफर कर रही है.
ग्रीन शू ऑप्शन की सुविधा
इस ऑफर की सबसे खास बात इसमें शामिल 4 प्रतिशत का ग्रीन शू ऑप्शन है. इसका सीधा मतलब यह है कि यदि बाजार में इस शेयर के लिए निवेशकों की मांग बहुत अधिक रहती है, तो सरकार मूल 2.5 फीसदी हिस्सेदारी के अलावा अतिरिक्त 4 फीसदी शेयर भी बेच सकती है. इस प्रकार, मजबूत मांग की स्थिति में कुल हिस्सेदारी बिक्री 6.5 प्रतिशत तक जा सकती है, जिससे सरकारी खजाने को बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी.
निवेशकों के लिए समय
सीमाबाजार की नियमावली के अनुसार, इस ओएफएस को दो अलग-अलग दिनों में विभाजित किया गया है:
गैर-खुदरा निवेशक: संस्थागत खरीदारों के लिए यह ओएफएस मंगलवार को खुल रहा है, जहां वे अपनी बड़ी बोलियां दर्ज करा सकेंगे.
खुदरा निवेशक: आम जनता और छोटे निवेशकों के लिए यह खिड़की बुधवार को खुलेगी. खुदरा निवेशक सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में कम कीमत पर हिस्सेदारी पाने का आम लोगों के लिए यह एक बेहतरीन और सुरक्षित अवसर है.
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