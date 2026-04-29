ETV Bharat / business

क्या पेट्रोल ₹10 और डीजल ₹12 महंगा होने वाला है? सरकार ने बताया वायरल खबर का सच

नई दिल्ली: देशभर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया है. इस वायरल पोस्ट के अनुसार, पेट्रोल की कीमतों में ₹10 और डीजल में ₹12.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का आदेश दिया गया था.

PIB फैक्ट चेक ने किया भ्रामक खबर का खंडन

जैसे ही यह फर्जी आदेश लोगों के बीच चर्चा का विषय बना, सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट PIB Fact Check ने तत्काल इस पर स्पष्टीकरण जारी किया. आधिकारिक बयान में कहा गया कि, "यह आदेश पूरी तरह से फर्जी है. भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है". सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ऐसे असंवेदनशील और भ्रामक संदेशों को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं.

अफवाहों का बाजार गर्म: चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे थे दावे

यह अफवाह ऐसे समय में फैली जब देश के कुछ हिस्सों में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरणों का मतदान समाप्त हो रहा था. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स, जिनमें कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं, यह दावा कर रहे थे कि मतदान खत्म होते ही सरकार तेल की कीमतों में ₹25 से ₹28 तक की वृद्धि कर देगी. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि फिलहाल कीमतों में किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.