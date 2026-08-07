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भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में एथेनॉल आयात पर कोई समझौता नहीं, सरकार ने अफवाहों को किया खारिज

भारत सरकार ने अमेरिका से एथेनॉल आयात और डीजल-ATF में इसके सम्मिश्रण की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.

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पीयूष गोयल (file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 9:55 AM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में ईंधन सम्मिश्रण के लिए अमेरिकी एथेनॉल के आयात को लेकर कोई प्रतिबद्धता या छूट नहीं दी गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उन मीडिया रिपोर्टों और दावों को पूरी तरह से 'निराधार और तथ्यहीन' बताया है, जिनमें बड़े पैमाने पर अमेरिकी एथेनॉल आयात करने की बात कही जा रही थी.

घरेलू नीति के तहत ही होगी खरीद
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत का ईंधन सम्मिश्रण कार्यक्रम और एथेनॉल की खरीद पूरी तरह से देश की घरेलू नीति आवश्यकताओं के अनुसार संचालित होती है. भारत के 'एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल' (EBP) कार्यक्रम के तहत इस्तेमाल होने वाला पूरा एथेनॉल केवल घरेलू उत्पादकों से ही खरीदा जाता है. वर्तमान में ईंधन सम्मिश्रण के लिए अमेरिका से किसी भी तरह का एथेनॉल आयात नहीं किया जा रहा है. सरकार ने कहा कि अमेरिका से ईंधन एथेनॉल के बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति देने के लिए नीति में बदलाव का कोई भी सुझाव भ्रामक है.

विपक्ष के दावों पर सरकार का जवाब
यह आधिकारिक स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार जल्द ही डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) में भी एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है. केजरीवाल ने जनता से कुछ समय के लिए नए पेट्रोल और डीजल वाहन न खरीदने की अपील भी की थी. सरकार के इस बयान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. वर्तमान में भारत में E20 ईंधन (80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल) का तेजी से विस्तार हो रहा है, जो खुदरा ईंधन बाजार को बदल रहा है.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की स्थिति
भारत और अमेरिका के बीच इस साल मार्च से एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. अब तक दोनों देशों के बीच वार्ता के आठ दौर पूरे हो चुके हैं. इससे पहले, फरवरी में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दिया था. सरकार ने दोहराया है कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद देश के घरेलू किसानों और एथेनॉल उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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