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त्योहारों से पहले बड़ी राहत, जल्द कम होंगे खाने के तेल के दाम

नई दिल्ली: देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने खाने वाले तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोयाबीन, पाम और सनफ्लावर तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क में भारी कटौती कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब बाजार में कुकिंग ऑयल के खुदरा दाम काफी नीचे आने की उम्मीद जताई जा रही है.

इंपोर्ट ड्यूटी में कितनी हुई कटौती?

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 10 फीसदी से घटाकर सीधे शून्य यानी नील कर दिया गया है. वहीं, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर इसे 32.5 फीसदी से घटाकर 22.5 फीसदी किया गया है. इसके अलावा, क्रूड सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 10% से घटाकर 5% और रिफाइंड सोयाबीन व पाम ऑयल पर 32.5% से घटाकर 27.5% कर दी गई है. यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं.

त्योहारों में मिलेगी बड़ी राहत: IVPA

इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है. इस दौरान घरों के साथ-साथ मिठाई, स्नैक्स और होटल-कैटरिंग (HORECA) सेक्टर में कुकिंग ऑयल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ड्यूटी घटने से तेल कंपनियों के लिए इसकी लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को घटती कीमतों के रूप में मिलेगा.