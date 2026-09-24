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त्योहारों से पहले बड़ी राहत, जल्द कम होंगे खाने के तेल के दाम

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर सीधे शून्य कर दिया गया है.

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सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 11:29 AM IST

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नई दिल्ली: देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने खाने वाले तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोयाबीन, पाम और सनफ्लावर तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क में भारी कटौती कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब बाजार में कुकिंग ऑयल के खुदरा दाम काफी नीचे आने की उम्मीद जताई जा रही है.

इंपोर्ट ड्यूटी में कितनी हुई कटौती?
सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 10 फीसदी से घटाकर सीधे शून्य यानी नील कर दिया गया है. वहीं, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर इसे 32.5 फीसदी से घटाकर 22.5 फीसदी किया गया है. इसके अलावा, क्रूड सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 10% से घटाकर 5% और रिफाइंड सोयाबीन व पाम ऑयल पर 32.5% से घटाकर 27.5% कर दी गई है. यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं.

त्योहारों में मिलेगी बड़ी राहत: IVPA
इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है. इस दौरान घरों के साथ-साथ मिठाई, स्नैक्स और होटल-कैटरिंग (HORECA) सेक्टर में कुकिंग ऑयल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ड्यूटी घटने से तेल कंपनियों के लिए इसकी लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को घटती कीमतों के रूप में मिलेगा.

साउथ इंडिया में ज्यादा सस्ता होगा सनफ्लावर ऑयल
IVPA के मुताबिक, सनफ्लावर तेल पर सबसे ज्यादा कटौती की गई है. इस वजह से आने वाले दिनों में सनफ्लावर ऑयल काफी सस्ता हो सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा दक्षिण भारत के राज्यों को मिलेगा, क्योंकि वहां सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के महंगे होने के कारण अब भारतीय उपभोक्ता सनफ्लावर और सोयाबीन तेल की तरफ ज्यादा रुख कर सकते हैं.

क्यों जरूरी था सरकार का यह कदम?
भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 फीसदी खाने का तेल दूसरे देशों से खरीदता है. हम पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाते हैं, जबकि सोयाबीन तेल अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) के अनुसार, इस साल देश का खाद्य तेल आयात बिल 9% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल और रुपये की कमजोरी का सीधा असर हमारी रसोई के बजट पर पड़ रहा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.

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