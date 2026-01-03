'महिलाओं की गरिमा पर हमला'... केंद्र ने Grok से अश्लील कंटेंट हटाने को कहा
भारत सरकार ने एक्स को ग्रोक AI से बने अश्लील व गैरकानूनी कंटेंट हटाने का आदेश दिया, नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.
Published : January 3, 2026 at 10:03 AM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी को नोटिस जारी कर अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री तुरंत हटाने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई खासतौर पर एक्स के एआई टूल ग्रोक (Grok) से बनाए जा रहे कंटेंट को लेकर की गई है.
2 जनवरी को जारी हुआ सख्त आदेश
सरकार द्वारा 2 जनवरी को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रोक एआई के जरिए तैयार की गई ऐसी सामग्री, जो कानून का उल्लंघन करती है या समाज के लिए हानिकारक है, उसे तत्काल हटाया जाए. निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में एक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
मुख्य अनुपालन अधिकारी को भेजा गया नोटिस
सरकार ने इस मामले में भारत में एक्स के मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) को सीधे नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि कंपनी अपने वैधानिक दायित्वों का सही तरीके से पालन करने में विफल रही है. यह उल्लंघन गंभीर श्रेणी में आता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
आईटी नियमों के उल्लंघन पर सरकार नाराज
MeitY ने एक्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के उल्लंघन का आरोप लगाया है. सरकार का कहना है कि एक मध्यस्थ (Intermediary) होने के नाते एक्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर फैल रही अवैध सामग्री पर रोक लगाए.
एआई का दुरुपयोग बना चिंता का विषय
सरकार के अनुसार, कई यूजर्स ग्रोक एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ लोग अन्य यूजर्स, खासकर महिलाओं, की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ (मॉर्फिंग) कर रहे हैं. यह न सिर्फ निजता का उल्लंघन है, बल्कि साइबर अपराध की श्रेणी में भी आता है.
पहले भी विवादों में रहा है ग्रोक
यह पहली बार नहीं है जब ग्रोक विवादों में आया हो. पहले भी आरोप लगे थे कि ग्रोक की ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को अत्यंत आपत्तिजनक कंटेंट देखने के लिए मजबूर किया गया. इसके अलावा, इसके कंपैनियन मोड को भी आपत्तिजनक व्यवहार और डिजाइन के कारण भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी.
आगे क्या होगी कार्रवाई?
सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि एक्स ने तय समय में नियमों का पालन नहीं किया, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है.
