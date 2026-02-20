ETV Bharat / business

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सात उपायों की घोषणा की

नई दिल्ली : सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को सात उपायों की घोषणा की जिनमें ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता एवं वैकल्पिक व्यापार साधनों को समर्थन शामिल है. ये उपाय 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा हैं. इस मिशन के 10 में से तीन घटकों को जनवरी में पहले ही लागू किया जा चुका है. डिजिटल माध्यम से निर्यात करने वालों को समर्थन देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने ब्याज अनुदान एवं आंशिक ऋण गारंटी के साथ ऋण सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है. "डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट" सुविधा के तहत 50 लाख रुपये तक सहायता 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ उपलब्ध होगी. "ओवरसीज इन्वेंटरी क्रेडिट" सुविधा के अंतर्गत पांच करोड़ रुपये तक सहायता 75 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ दी जाएगी. इस पर 2.75 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा जो प्रति आवेदक सालाना अधिकतम 15 लाख रुपये तक सीमित रहेगा. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कार्यशील पूंजी के किफायती साधन के रूप में निर्यात "फैक्टरिंग" को बढ़ावा देने हेतु पात्र लेन-देन पर 2.75 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक/ आईएफएससीए से मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के जरिये उपलब्ध होगी. एक एमएसएमई को सालाना अधिकतम 50 लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी और पारदर्शिता एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल दावा प्रणाली अपनाई जाएगी. उभरते निर्यात अवसरों को समर्थन देने के लिए मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से निर्यातकों को साझा जोखिम और ऋण संवर्धन साधनों जैसे साख-पत्र की पुष्टि और बातचीत के जरिये नए या उच्च जोखिम वाले बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी. इसके तहत, पात्रता परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन खर्चों के लिए ‘पॉजिटिव लिस्ट’ के तहत 60 प्रतिशत और ‘प्रायोरिटी पॉजिटिव लिस्ट’ के तहत 75 प्रतिशत की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी जिसकी वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये होगी. ‘ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट’ के तहत अंतरराष्ट्रीय परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन एवं अन्य अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्यातकों को सहायता दी जाएगी. लॉजिस्टिक समर्थन के तहत निर्यातकों को विदेशी गोदाम जैसी अवसंरचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। स्वीकृत परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक सहायता अधिकतम तीन वर्षों के लिए दी जाएगी, जो निर्धारित सीमाओं एवं एमएसएमई भागीदारी मानदंडों के अधीन होगी। इसकी वार्षिक सीमा प्रति निर्यातक 20 लाख रुपये होगी. व्यापार खुफिया एवं सुविधा प्रदान करने के लिए एकीकृत सहायता के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह आम तौर पर परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के संस्थानों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रस्तावों के लिए अधिसूचित सीमाओं के अधीन 100 प्रतिशत तक समर्थन दिया जा सकता है. इन समन्वित वित्तीय एवं परिवेश संबंधी हस्तक्षेपों के जरिये सरकार का उद्देश्य पूंजी की लागत को कम करना, व्यापार वित्त साधनों में विविधता लाना, अनुपालन तत्परता को बढ़ाना, रसद संबंधी बाधाओं को दूर करना और सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए विदेशी बाजार एकीकरण को मजबूत करना है.