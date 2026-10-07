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पावर के लिए गूगल ने न्यूक्लियर कंपनी से की डील, क्या भारत में इस मॉडल को दोहराया जा सकता है ?

काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ( ANI )

By R Srinivasan 5 Min Read

नई दिल्ली : गूगल की पैरेंट कंपनी 'अल्फाबेट' ने अमेरिका की न्यूक्लियर पावर कंपनी 'कॉन्स्टेलेशन एनर्जी' के साथ 890 मेगावाट न्यूक्लियर पावर के लिए 20 साल का करार किया है. इससे भारत के डेटा सेंटर से जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा मिल सकता है और साथ ही न्यूक्लियर पावर योजनाओं के लिए नए ग्राहक भी मिल सकते हैं.दोनों कंपनियों ने 6 अक्टूबर को एक संयुक्त घोषणा में बताया कि बिजली खरीद का यह 20 साल का समझौता इलिनोइस, पेन्सिलवेनिया और न्यू जर्सी में कॉन्स्टेलेशन के मालिकाना हक वाले 11 न्यूक्लियर यूनिट्स में नए इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में निवेश को संभव बनाएगा.

बयान में कहा गया, "इस समझौते के तहत कॉन्स्टेलेशन 4.3 अरब डॉलर से अधिक का नया निवेश करेगी." हालांकि, दोनों पक्षों ने सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया.कॉन्स्टेलेशन अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर कंपनी है. रिन्यूएबल और नेचुरल गैस जैसे "ग्रीनर" एनर्जी सोर्स के क्षेत्र में भी इसकी मजबूत मौजूदगी है. एक "मर्चेंट जनरेटर" के तौर पर, यह होलसेल मार्केट में और लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बड़े ग्राहकों को बिजली बेचती है. गूगल उन बड़ी टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने डेटा सेंटर्स को बिजली देने के लिए कॉन्स्टिलेशन और दूसरे बिजली उत्पादकों के साथ पहले ही डील कर ली है. डेटा सेंटर्स बिजली की बहुत अधिक खपत करते हैं. यहां तक कि डेटा सेंटर की क्षमता को उनकी असल कंप्यूट क्षमता के बजाय, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली -- मेगावाट या गीगावाट में -- से मापा जाता है. Google की यह डील इसी तरह के उन समझौतों की कड़ी में सबसे नई है जो कॉन्स्टिलेशन ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और आमेजन के साथ किए हैं. टेक कंपनियों के सामने एक और समस्या है. दशकों से, वे खुद को कम-कार्बन उत्सर्जन वाले, 'ग्रीन' बिनेस के तौर पर पेश करती रही हैं. वे इस पहचान को खोना नहीं चाहतीं, इसलिए 'ग्रीन' बिजली की तलाश में हैं. हालांकि कई डेटा सेंटरों को रिन्यूएबल (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोतों से जोड़ा गया है, लेकिन इनसे भरोसेमंद और 24x7 बिजली नहीं मिल पाती. ऐसे कई 'ग्रीन' डेटा सेंटरों का एक राज यह है कि, खासकर रात के समय, बिजली 'बेस लोड स्टेशनों' से ली जाती है, जिनमें से अधिकतर अधिक उत्सर्जन करने वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं. यहीं पर न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) काम आती है, जो बिना CO2 उत्सर्जन के भरोसेमंद और चौबीसों घंटे बिजली देती है. असल में, न्यूक्लियर एनर्जी को 'क्लीन' पावर कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इसके कूलिंग टावरों से निकलने वाली भाप के अलावा कोई उत्सर्जन नहीं होता और इससे निकलने वाले रेडियोएक्टिव कचरे को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है.अमेरिका में, टेक कंपनियां न्यूक्लियर पावर को फिर से बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं. पिछले साल, गूगल ने आयोवा में बंद पड़े एक रिएक्टर को फिर से शुरू करने की योजना में मदद के लिए NextEra Energy के साथ एक डील की थी.