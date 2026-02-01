ETV Bharat / business

Gold-Silver Crash: डॉलर बना 'सिकंदर' तो औंधे मुंह गिरी चांदी; क्या ट्रंप का ये एक फैसला ले डूबा कमोडिटी बाजार?

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हाल के सत्र में अमेरिकी डॉलर ने सभी को चौंका दिया. डॉलर इंडेक्स में करीब 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह उछलकर 97 के स्तर के आसपास पहुंच गया. यह जुलाई के बाद डॉलर की सबसे बड़ी एक-दिन की बढ़त मानी जा रही है. अचानक आई इस मजबूती ने न सिर्फ करेंसी बाजार बल्कि कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी हलचल पैदा कर दी. गोल्ड और चांदी में तेज बिकवाली

डॉलर की मजबूती के साथ ही ग्लोबल कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. खासतौर पर चांदी में आई भारी कमजोरी ने निवेशकों का सेंटीमेंट बदल दिया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमती धातुओं में आई इस बिकवाली ने डॉलर के लिए और मजबूत माहौल तैयार कर दिया. जब निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर माने जाने वाले गोल्ड और सिल्वर से दूरी बनाते हैं, तो इसका सीधा फायदा डॉलर जैसी करेंसी को मिलता है. कमोडिटी करेंसी पर बढ़ा दबाव

गोल्ड और चांदी की कीमतों में गिरावट का असर उन देशों की मुद्राओं पर भी पड़ा, जिनकी अर्थव्यवस्था कमोडिटी एक्सपोर्ट पर काफी हद तक निर्भर रहती है. ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर जैसी करेंसी को आमतौर पर “कमोडिटी करेंसी” कहा जाता है. जैसे ही कीमती धातुओं और अन्य कमोडिटीज में कमजोरी आई, वैसे ही इन मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया और अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिलती चली गई. राजनीतिक संकेत ने बढ़ाया डॉलर का भरोसा

डॉलर में आई इस तेजी के पीछे सिर्फ कमोडिटी बाजार की कमजोरी ही नहीं, बल्कि अमेरिका से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी अहम वजह माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले चेयर के तौर पर केविन वॉर्श के नाम का एलान किया. बाजार में केविन वॉर्श की छवि एक ऐसे पॉलिसी मेकर की है, जो सख्त मौद्रिक नीति और मजबूत डॉलर के समर्थक माने जाते हैं. इस घोषणा के बाद निवेशकों को संकेत मिला कि आने वाले समय में अमेरिकी मौद्रिक नीति ज्यादा सख्त हो सकती है. इसी उम्मीद ने डॉलर के पक्ष में माहौल बना दिया और डॉलर इंडेक्स में खरीदारी तेज हो गई.