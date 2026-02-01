Gold-Silver Crash: डॉलर बना 'सिकंदर' तो औंधे मुंह गिरी चांदी; क्या ट्रंप का ये एक फैसला ले डूबा कमोडिटी बाजार?
डॉलर की तूफानी तेजी से सोना-चांदी धड़ाम;ट्रंप के फेड चीफ चुनाव और सख्त मौद्रिक नीति के संकेतों ने वैश्विक कमोडिटी बाजार में भारी बिकवाली बढ़ाई.
Published : February 1, 2026 at 10:20 AM IST
हैदराबाद: ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हाल के सत्र में अमेरिकी डॉलर ने सभी को चौंका दिया. डॉलर इंडेक्स में करीब 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह उछलकर 97 के स्तर के आसपास पहुंच गया. यह जुलाई के बाद डॉलर की सबसे बड़ी एक-दिन की बढ़त मानी जा रही है. अचानक आई इस मजबूती ने न सिर्फ करेंसी बाजार बल्कि कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी हलचल पैदा कर दी.
गोल्ड और चांदी में तेज बिकवाली
डॉलर की मजबूती के साथ ही ग्लोबल कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. खासतौर पर चांदी में आई भारी कमजोरी ने निवेशकों का सेंटीमेंट बदल दिया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमती धातुओं में आई इस बिकवाली ने डॉलर के लिए और मजबूत माहौल तैयार कर दिया. जब निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर माने जाने वाले गोल्ड और सिल्वर से दूरी बनाते हैं, तो इसका सीधा फायदा डॉलर जैसी करेंसी को मिलता है.
कमोडिटी करेंसी पर बढ़ा दबाव
गोल्ड और चांदी की कीमतों में गिरावट का असर उन देशों की मुद्राओं पर भी पड़ा, जिनकी अर्थव्यवस्था कमोडिटी एक्सपोर्ट पर काफी हद तक निर्भर रहती है. ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर जैसी करेंसी को आमतौर पर “कमोडिटी करेंसी” कहा जाता है. जैसे ही कीमती धातुओं और अन्य कमोडिटीज में कमजोरी आई, वैसे ही इन मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया और अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिलती चली गई.
राजनीतिक संकेत ने बढ़ाया डॉलर का भरोसा
डॉलर में आई इस तेजी के पीछे सिर्फ कमोडिटी बाजार की कमजोरी ही नहीं, बल्कि अमेरिका से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी अहम वजह माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले चेयर के तौर पर केविन वॉर्श के नाम का एलान किया. बाजार में केविन वॉर्श की छवि एक ऐसे पॉलिसी मेकर की है, जो सख्त मौद्रिक नीति और मजबूत डॉलर के समर्थक माने जाते हैं.
इस घोषणा के बाद निवेशकों को संकेत मिला कि आने वाले समय में अमेरिकी मौद्रिक नीति ज्यादा सख्त हो सकती है. इसी उम्मीद ने डॉलर के पक्ष में माहौल बना दिया और डॉलर इंडेक्स में खरीदारी तेज हो गई.
डॉलर मजबूत तो कमोडिटी कमजोर
आमतौर पर देखा जाता है कि जब डॉलर मजबूत होता है, तो गोल्ड और चांदी जैसी कमोडिटी पर दबाव बनता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन धातुओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में तय होती है. डॉलर महंगा होने पर अन्य मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए गोल्ड और चांदी महंगी हो जाती हैं, जिससे मांग पर असर पड़ता है. इस बार भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जहां डॉलर की मजबूती और कीमती धातुओं की कमजोरी ने एक-दूसरे को सपोर्ट किया.
फेड नीति को लेकर बढ़ी अटकलें
फेडरल रिजर्व के नेतृत्व को लेकर बदले माहौल ने बॉन्ड और करेंसी मार्केट दोनों में हलचल बढ़ा दी है. निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों और मौद्रिक नीति को लेकर रुख सख्त रह सकता है. इसी उम्मीद में डॉलर की मांग बढ़ी है. हालांकि, बाजार की नजर अब इस बात पर टिकी है कि फेड की अगली बैठकों में क्या संकेत मिलते हैं.
भारतीय निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह बदलाव
डॉलर की मजबूती का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है. मजबूत डॉलर से रुपये पर दबाव बढ़ता है, जिसका असर आयात महंगा होने और विदेशी निवेश के रुख पर दिख सकता है. इसके अलावा, गोल्ड और चांदी में पहले से जारी उतार-चढ़ाव के बीच डॉलर की तेजी भारतीय निवेशकों के लिए रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.
आगे क्या रहेगी बाजार की दिशा
कुल मिलाकर, गोल्ड और चांदी की कमजोरी, कमोडिटी करेंसी पर दबाव और फेड चेयर को लेकर आए राजनीतिक संकेतों ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को मजबूत सहारा दिया है. जुलाई के बाद पहली बार डॉलर में इतनी बड़ी एक-दिन की छलांग देखने को मिली है. अब बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या डॉलर की यह मजबूती लंबे समय तक टिकेगी या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन साबित होगी.
यह भी पढ़ें- सोने-चांदी की कीमतों में बंपर गिरावट, एक झटके में चांदी ₹1.28 लाख और सोना ₹33,000 हुआ सस्ता, देखें आज के ताजा भाव