सोना-चांदी में ऐतिहासिक विस्फोट: गणतंत्र दिवस पर 1.60 लाख के पार निकला सोना, चांदी ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड
सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित-हेवन संपत्ति की भारी मांग के कारण हुआ है.
Published : January 26, 2026 at 11:59 AM IST
नई दिल्ली: वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमती धातुओं में भारी उछाल देखा गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने पहली बार $5,000 प्रति औंस का आंकड़ा पार किया है, जबकि भारत में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है.
दिल्ली में सोना हुआ ₹10 सस्ता
राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ₹10 सस्ता होकर ₹1,60,040 पर पहुंच गया. वहीं 22 कैरेट सोना भी ₹10 टूटकर ₹1,47,040 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पहले 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच एक हफ्ते में सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था. इस दौरान 24 कैरेट सोना करीब ₹16,480 और 22 कैरेट सोना लगभग ₹15,100 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ था.
10 प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
आज देश के बड़े शहरों में सोने के भाव लगभग इसी दायरे में बने हुए हैं. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना थोड़ा सस्ता ₹1,59,480 पर है, जबकि जयपुर और लखनऊ में इसके भाव दिल्ली के समान ₹1,60,040 प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. 18 कैरेट सोने की कीमतें शहरों के अनुसार ₹1,20,000 से ₹1,23,000 प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई हैं.
|शहर
|24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|2 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|दिल्ली
|₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
|मुंबई
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|कोलकाता
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|चेन्नई
|₹1,59,480
|₹1,47,490
|₹1,22,990
|बेंगलुरु
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|हैदराबाद
|₹1,60,250
|₹1,46,890
|₹1,20,180
|लखनऊ
|₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
|पटना
|₹1,60,300
|₹1,46,940
|₹1,20,230
|जयपुर
|₹1,60,040
|₹1,47,040
|₹1,20,330
|अहमदाबाद
|₹1,60,300
|₹1,46,940
|₹1,20,230
एक दिन की स्थिरता के बाद चांदी में गिरावट
चांदी की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली. एक दिन तक स्थिर रहने के बाद आज दिल्ली में चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम पर आ गई. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी भाव पर बिक रही है. हालांकि चेन्नई में चांदी सबसे महंगी बनी हुई है, जहां इसका भाव ₹3,64,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.
पिछले हफ्ते चांदी ने दिखाई थी तेज चाल
पिछले कारोबारी हफ्ते में चांदी ने जोरदार तेजी दिखाई थी. 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच उतार-चढ़ाव के साथ चांदी करीब ₹40,000 प्रति किलोग्राम महंगी हुई थी. मजबूत रिटेल मांग, मोमेंटम आधारित निवेश और फिजिकल मार्केट में सप्लाई की कमी ने चांदी की कीमतों को ऊपर पहुंचाया था.
