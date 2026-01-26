ETV Bharat / business

सोना-चांदी में ऐतिहासिक विस्फोट: गणतंत्र दिवस पर 1.60 लाख के पार निकला सोना, चांदी ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित-हेवन संपत्ति की भारी मांग के कारण हुआ है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमती धातुओं में भारी उछाल देखा गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने पहली बार $5,000 प्रति औंस का आंकड़ा पार किया है, जबकि भारत में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है.

दिल्ली में सोना हुआ ₹10 सस्ता
राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ₹10 सस्ता होकर ₹1,60,040 पर पहुंच गया. वहीं 22 कैरेट सोना भी ₹10 टूटकर ₹1,47,040 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पहले 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच एक हफ्ते में सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था. इस दौरान 24 कैरेट सोना करीब ₹16,480 और 22 कैरेट सोना लगभग ₹15,100 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ था.

10 प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
आज देश के बड़े शहरों में सोने के भाव लगभग इसी दायरे में बने हुए हैं. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना थोड़ा सस्ता ₹1,59,480 पर है, जबकि जयपुर और लखनऊ में इसके भाव दिल्ली के समान ₹1,60,040 प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. 18 कैरेट सोने की कीमतें शहरों के अनुसार ₹1,20,000 से ₹1,23,000 प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई हैं.

शहर 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव2 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
दिल्ली₹1,60,040₹1,47,040₹1,20,330
मुंबई₹1,60,250₹1,46,890₹1,20,180
कोलकाता₹1,60,250₹1,46,890₹1,20,180
चेन्नई₹1,59,480₹1,47,490₹1,22,990
बेंगलुरु₹1,60,250₹1,46,890₹1,20,180
हैदराबाद₹1,60,250₹1,46,890₹1,20,180
लखनऊ₹1,60,040₹1,47,040₹1,20,330
पटना₹1,60,300₹1,46,940₹1,20,230
जयपुर₹1,60,040₹1,47,040₹1,20,330
अहमदाबाद₹1,60,300₹1,46,940₹1,20,230

एक दिन की स्थिरता के बाद चांदी में गिरावट
चांदी की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली. एक दिन तक स्थिर रहने के बाद आज दिल्ली में चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम पर आ गई. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी भाव पर बिक रही है. हालांकि चेन्नई में चांदी सबसे महंगी बनी हुई है, जहां इसका भाव ₹3,64,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.

पिछले हफ्ते चांदी ने दिखाई थी तेज चाल
पिछले कारोबारी हफ्ते में चांदी ने जोरदार तेजी दिखाई थी. 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच उतार-चढ़ाव के साथ चांदी करीब ₹40,000 प्रति किलोग्राम महंगी हुई थी. मजबूत रिटेल मांग, मोमेंटम आधारित निवेश और फिजिकल मार्केट में सप्लाई की कमी ने चांदी की कीमतों को ऊपर पहुंचाया था.

यह भी पढ़ें- पद्म सम्मान 2026: मुश्किलों को बनाया सीढ़ी, आज दुनिया मानती है इन भारतीय उद्यमियों का लोहा

TAGGED:

GOLD SILVER PRICES
GOLD PRICES IN INDIA
GOLD SILVER PRICES TODAY
SILVER PRICES IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.