सोना-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट: सोने ने ₹1.62 लाख और चांदी ने ₹3.70 लाख का स्तर पार किया

28 जनवरी को सोना ₹1.62 लाख और चांदी ₹3.70 लाख के पार पहुंची. वैश्विक तनाव और फेडरल रिजर्व की बैठक से कीमतें बढ़ीं.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 11:48 AM IST

नई दिल्ली: 28 जनवरी 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का हाजिर भाव पहली बार $5,200 प्रति औंस के पार निकल गया, जबकि घरेलू बाजार में भी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं.

आज के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम/किलोग्राम)
आज सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई

  • 24 कैरेट सोना: दिल्ली में आज सोने का भाव ₹1,62,090 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में यह ₹1,61,940 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.
  • 22 कैरेट सोना: आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली में ₹148590 और मुंबई में ₹148440 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.
  • चांदी की कीमत: चांदी ने भी आज एक लंबी छलांग लगाई है। भारत में 1 किलो चांदी की कीमत ₹3,70,100 के पार निकल गई है. कुछ शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में यह ₹3,87,100 प्रति किलो तक पहुंच गई है.
शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
दिल्ली148590162090
मुंबई148440161940
अहमदाबाद148490161990
चेन्नई148440161940
कोलकाता148440161940
हैदराबाद148440161940
जयपुर148590162090
भोपाल148490161990
लखनऊ148590162090
चंडीगढ़148590162090

तेजी के मुख्य कारण
वैश्विक तनाव: दक्षिण कोरिया और कनाडा पर अमेरिकी टैरिफ की धमकियों और वैश्विक व्यापार युद्ध (Trade War) की आशंकाओं ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ा दी है.

फेडरल रिजर्व की बैठक: आज 28 जनवरी को होने वाली US Fed Reserve की बैठक के नतीजों पर बाजार की नजर है. ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, जिससे सोना महंगा हो गया है.

इंडस्ट्रियल डिमांड: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के पीछे सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से आ रही भारी औद्योगिक मांग को जिम्मेदार माना जा रहा है.

विशेषज्ञों की राय: ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs और अन्य विश्लेषकों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो सोना साल के अंत तक $6,000 प्रति औंस के स्तर को भी छू सकता है.

