फेड ब्याज दरों में कटौती का असर, सोने-चांदी के दामों में आया नया अपडेट

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा के बाद गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. कीमती धातुओं की कीमतों में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब निवेशकों ने भविष्य में ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड के सतर्क रुख का आकलन किया है.

एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,19,125 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,20,666 रुपये था. चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई और यह 0.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,45,498 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली, जबकि पिछला बंद भाव 1,46,081 रुपये पर था. सुबह 9:42 बजे तक सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही और यह 1,827 रुपये या 1.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,18,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

चांदी भी 1,411 रुपये या 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,44,670 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर में मामूली गिरावट के समर्थन से सोने की कीमतों में मामूली तेजी आई. स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2 प्रतिशत बढ़कर 3,937.88 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.2 प्रतिशत गिरकर 3,950.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

पिछले सत्र में दो सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद डॉलर सूचकांक में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई. इससे अन्य मुद्राओं को रखने वाले निवेशकों के लिए सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो गया. बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वर्ष की दूसरी बार ब्याज दर में कटौती की घोषणा की. इससे बेंचमार्क दर 3.75 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत के दायरे में कम हो गई.