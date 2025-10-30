ETV Bharat / business

फेड ब्याज दरों में कटौती का असर, सोने-चांदी के दामों में आया नया अपडेट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा के बाद गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई.

GOLD SILVER PRICES DROP
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
author img

By IANS

Published : October 30, 2025 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा के बाद गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. कीमती धातुओं की कीमतों में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब निवेशकों ने भविष्य में ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड के सतर्क रुख का आकलन किया है.

एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,19,125 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,20,666 रुपये था. चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई और यह 0.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,45,498 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली, जबकि पिछला बंद भाव 1,46,081 रुपये पर था. सुबह 9:42 बजे तक सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही और यह 1,827 रुपये या 1.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,18,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

चांदी भी 1,411 रुपये या 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,44,670 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर में मामूली गिरावट के समर्थन से सोने की कीमतों में मामूली तेजी आई. स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2 प्रतिशत बढ़कर 3,937.88 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.2 प्रतिशत गिरकर 3,950.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

पिछले सत्र में दो सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद डॉलर सूचकांक में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई. इससे अन्य मुद्राओं को रखने वाले निवेशकों के लिए सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो गया. बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वर्ष की दूसरी बार ब्याज दर में कटौती की घोषणा की. इससे बेंचमार्क दर 3.75 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत के दायरे में कम हो गई.

हालांकि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने सतर्क लहजे में कहा कि अधिकारी मौद्रिक नीति के भविष्य के रुख को लेकर बंटे हुए हैं. इस साल के अंत में ब्याज दरों में एक और कटौती निश्चित नहीं है. वैश्विक स्तर पर निवेशक अमेरिका और चीन के बीच घटनाक्रम पर भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि बाजार प्रतिभागी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित व्यापार समझौते पर चर्चा का इंतजार कर रहे हैं.

विशेषज्ञों ने कहा, 'फेड अध्यक्ष के आगे और ढील देने के सतर्क रुख ने मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया. इसके अलावा, आगामी अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद, जहाँ राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग एक समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं. इससे सुरक्षित निवेश की माँग को कम कर दिया.'

उन्होंने आगे कहा, 'गवर्नर पॉवेल ने कहा कि अधिकारी मौद्रिक नीति के भविष्य पर आम सहमति बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वित्तीय बाजारों को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि साल के अंत में दरों में एक और कटौती होगी.'

ये भी पढ़ें- सोने-चांदी के भाव में नरमी, आगे लुढ़क सकते हैं चमकीली धातुओं के दाम

TAGGED:

MCX FED RATE CUT
सोने चांदी कीमत गिरावट
GOLD SILVER PRICES IN INDIA
सोना चांदी कीमत
GOLD SILVER PRICES DROP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.