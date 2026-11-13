Gold Silver Price Today: सोने में आई वैल्यू बाइंग, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार; जानें 24K-22K के रेट
Gold Silver Price Today: सोने का रेट 137587 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर और चांदी 180199 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया.
Published : November 13, 2026 at 12:59 PM IST
Gold Silver Price Today 13 November: सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को खरीदारी का माहौल देखने को मिला. घरेलू बाजार में सोने में वैल्यू बाइंग हुई, जिससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना तेजी के साथ खुला. वहीं, चांदी शुरुआत में थोड़ी नरम रही, लेकिन जल्द ही उसने रफ्तार पकड़ ली और दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी अपने निचले स्तर से संभलते नजर आए.
आज सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का रेट 136502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और जल्द ही 137587 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया. चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी 179692 रुपये प्रति किलो पर खुली, लेकिन थोड़ी देर में ही यह 180199 रुपये प्रति किलो के हाई तक पहुंच गई. इससे साफ है कि निचले स्तरों पर निवेशक और ज्वैलर्स दोनों खरीदारी कर रहे हैं.
इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड रेट 3920 डॉलर प्रति औंस के आसपास घूम रहा है. इससे पहले सोना 3850 डॉलर प्रति औंस के 1 साल के निचले स्तर तक पहुंच गया था. वहां से सोने ने रिकवरी की है. वहीं, कॉमेक्स सिल्वर रेट भी 48.050 डॉलर प्रति औंस के 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद वापस उछला है. ग्लोबल मार्केट में डॉलर में नरमी और सेफ हैवन डिमांड की वजह से सोने-चांदी को सहारा मिल रहा है.
दिल्ली में सोने का रेट क्या है?
अगर आप आज दिल्ली में सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ताजा रेट पता होना चाहिए. आज 13 नवंबर 2026 को दिल्ली में 22 कैरेट सोना 12,915 रुपये प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना 13,561 रुपये प्रति ग्राम है. ध्यान रहे कि गहने आमतौर पर 22 कैरेट में ही बनते हैं. 24 कैरेट शुद्ध सोना आप डिजिटल गोल्ड के रूप में खरीद सकते हैं. 22 कैरेट ज्वैलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज और GST अलग से जुड़ता है.
24 कैरेट सोने का रेट देखें तो आज 1 ग्राम का रेट 13,56 रुपये, 18 ग्राम का 1,08,488 रुपये और 10 ग्राम का 1,35,610 रुपये है. 22 कैरेट सोने की कीमत कुछ इस प्रकार है - 1 ग्राम का 12,915 रुपये 18 ग्राम का 1,03,320 और 10 ग्राम का 1,29,150 रुपये है.
चांदी का क्या है हाल?
एमसीएक्स पर 04 दिसंबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट वाले चांदी 1,79,692 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है. इसमें 996 रुपये यानी 0.56 फीसदी की गिरावट दिख रही है, लेकिन दिन के कारोबार में यह 177128 रुपये के लो से 180199 रुपये के हाई तक गई है.
एक्सपर्ट की राय
केडिया एडवाइजरी के संस्थापक और कमोडिटी रिसर्च एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक, सोने की कीमतें पिछले सत्र के 1 साल के अपने निचले स्तर से रिकवरी की है, लेकिन इस हफ्ते में प्रीसियस मेटल्स में गिरावट जारी रही. इसकी वजह है - क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ाया और अमेरिका में लंबे समय तक ज्यादा ब्याज दरों की उम्मीदों को मजबूत किया. यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ डील की जरूरत को खारिज करने वाले बयान ने भी मिडिल ईस्ट टेंशन के जल्द समाधान की उम्मीदों को और कम कर दिया. इस बीच, FED की मिलीजुली कमेंट्री ने लगातार महंगाई को लेकर चिंताओं को दिखाया, जिसमें मार्केट ने दिसंबर में 25 बेसिस प्वाइंट्स से रेट बढ़ने की 85 फीसदी संभावना जताई.
टेक्निकली, 3880 डॉलर से ऊपर सोना 3940–3960 डॉलर को टेस्ट कर सकता है, जबकि एमसीएक्स पर सोना 136000 रुपये से ऊपर 139500–141000 रुपये तक पहुंच सकता है. इधर, 49.20 डॉलर से ऊपर चांदी 51.20–52.50 डॉलर को टेस्ट कर सकती है. MCX पर चांदी का टारगेट 175000 से ऊपर 182000–186000 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.
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