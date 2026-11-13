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Gold Silver Price Today: सोने में आई वैल्यू बाइंग, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार; जानें 24K-22K के रेट

सोने-चांदी का आज का भाव (सांकेतिक फोटो) ( Getty Image )

Gold Silver Price Today 13 November: सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को खरीदारी का माहौल देखने को मिला. घरेलू बाजार में सोने में वैल्यू बाइंग हुई, जिससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना तेजी के साथ खुला. वहीं, चांदी शुरुआत में थोड़ी नरम रही, लेकिन जल्द ही उसने रफ्तार पकड़ ली और दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी अपने निचले स्तर से संभलते नजर आए.

आज सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का रेट 136502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और जल्द ही 137587 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया. चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी 179692 रुपये प्रति किलो पर खुली, लेकिन थोड़ी देर में ही यह 180199 रुपये प्रति किलो के हाई तक पहुंच गई. इससे साफ है कि निचले स्तरों पर निवेशक और ज्वैलर्स दोनों खरीदारी कर रहे हैं.