बड़ी खबर: चांदी ₹3 लाख के पार, जानें आज आपके शहर में क्या है सोने का भाव
सोने और चांदी की कीमतों में आज भारत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें चांदी ने ₹3 लाख प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक स्तर पार किया.
Published : January 19, 2026 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के ताजा भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि 19 जनवरी को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे खरीदारों को मामूली राहत मिली है.
सोने की कीमत में मामूली गिरावट
आज देशभर में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 14,377 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. बीते दिन के मुकाबले इसमें केवल 1 रुपये की मामूली गिरावट आई है. वहीं गहनों में इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना आज 13,179 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. अगर 18 कैरेट सोने की बात करें, तो इसका रेट लगभग 10,783 रुपये प्रति ग्राम है.
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही आज कीमतों में हल्की नरमी दिख रही हो, लेकिन जनवरी महीने में अब तक सोने ने कुल मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की है. निवेश के लिहाज से देखा जाए, तो लंबे समय के लिए सोना अब भी एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है.
चांदी के दाम भी हुए थोड़े सस्ते
सोमवार को चांदी की कीमत में भारी उछाल आया और यह पहली बार तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंधों का वायदा भाव 13,553 रुपये या 4.71 प्रतिशत की भारी तेजी के साथ 3,01,315 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.अंतरराष्ट्रीय बाजार में मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंध की कीमत 5.81 अमेरिकी डॉलर या 6.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 94.35 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.
शहरों के अनुसार सोने के रेट
देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें टैक्स और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग रहती हैं. आज मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 14,377 रुपये प्रति ग्राम पर है, जबकि दिल्ली में इसका भाव 14,392 रुपये और चेन्नई में 14,486 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. 22 कैरेट सोने के रेट भी इन्हीं शहरों में थोड़ा अंतर दिखाते हैं.
|शहर
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट सोना
|मुंबई
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|दिल्ली
|₹14,392
|₹13,194
|₹10,798
|कोलकाता
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|बेंगलुरु
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|चेन्नई
|₹14,486
|₹13,279
|₹11,089
