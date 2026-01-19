ETV Bharat / business

बड़ी खबर: चांदी ₹3 लाख के पार, जानें आज आपके शहर में क्या है सोने का भाव

नई दिल्ली: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के ताजा भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि 19 जनवरी को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे खरीदारों को मामूली राहत मिली है. सोने की कीमत में मामूली गिरावट

आज देशभर में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 14,377 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. बीते दिन के मुकाबले इसमें केवल 1 रुपये की मामूली गिरावट आई है. वहीं गहनों में इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना आज 13,179 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. अगर 18 कैरेट सोने की बात करें, तो इसका रेट लगभग 10,783 रुपये प्रति ग्राम है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही आज कीमतों में हल्की नरमी दिख रही हो, लेकिन जनवरी महीने में अब तक सोने ने कुल मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की है. निवेश के लिहाज से देखा जाए, तो लंबे समय के लिए सोना अब भी एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है.