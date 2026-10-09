सोने-चांदी के दाम आसमान पर, आज एक ही दिन में इतने हजार रुपये महंगी हुई; चेक करें नया रेट
सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 9, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: त्योहारी सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, आज शुरुआती कारोबार में सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और डॉलर की कमजोरी के कारण भारतीय बाजारों में आज सोने-चांदी की चमक बेहद बढ़ गई है.
सोना 1.51 लाख रुपये के पार, चांदी में भी भारी उछाल
IBJA की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,51,050.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 1,140 रुपये (+0.760%) की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है.
सोने के साथ-साथ चांदी खरीदने वालों को भी आज बड़ा झटका लगा है. औद्योगिक मांग और मजबूत वैश्विक सेंटिमेंट के चलते चांदी की कीमत 2,24,340.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. इसमें एक ही दिन में 2,870 रुपये (+1.300%) की भारी तेजी देखी गई है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
क्यों आ रही है कीमतों में इतनी तेजी?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमती धातुओं में आ रही इस तेजी के पीछे वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव मुख्य वजह हैं,
- ग्लोबल मार्केट में मजबूती: अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार में स्पॉट गोल्ड और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है, जिसका सीधा असर भारतीय घरेलू बाजार पर पड़ रहा है.
- कमजोर डॉलर और घटती यील्ड: अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की तरफ बढ़ा है.
- कच्चे तेल में गिरावट: कच्चे तेल की कीमतों में आई करीब 1% की गिरावट ने भी बुलियन मार्केट को सहारा दिया है.
निवेशकों के लिए जरूरी बात
ध्यान रहे कि IBJA द्वारा जारी किए गए ये भाव बिना जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज के होते हैं. जब आप अपने नजदीकी ज्वेलरी शोरूम पर सोना या चांदी खरीदने जाएंगे, तो वहां टैक्स और गहने बनाने के खर्च के कारण फाइनल रेट इस भाव से थोड़ा अलग हो सकता है.
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