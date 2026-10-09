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सोने-चांदी के दाम आसमान पर, आज एक ही दिन में इतने हजार रुपये महंगी हुई; चेक करें नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: त्योहारी सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, आज शुरुआती कारोबार में सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की गई है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और डॉलर की कमजोरी के कारण भारतीय बाजारों में आज सोने-चांदी की चमक बेहद बढ़ गई है.

सोना 1.51 लाख रुपये के पार, चांदी में भी भारी उछाल

IBJA की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,51,050.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 1,140 रुपये (+0.760%) की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है.

सोने के साथ-साथ चांदी खरीदने वालों को भी आज बड़ा झटका लगा है. औद्योगिक मांग और मजबूत वैश्विक सेंटिमेंट के चलते चांदी की कीमत 2,24,340.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. इसमें एक ही दिन में 2,870 रुपये (+1.300%) की भारी तेजी देखी गई है. प्रमुख शहरों में आज के भाव

IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं. सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)