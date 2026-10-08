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सोना हुआ महंगा लेकिन चांदी की चमक पड़ी फीकी, खरीदारी से पहले चेक करें नए रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय सर्राफी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमतों में जहां मामूली तेजी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है.

सोने की कीमतों में मामूली उछाल

बाजार से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, घरेलू बाजार में आज शुद्ध सोना हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. सोने की कीमतों में 170.00 रुपये यानी 0.11% की मामूली मजबूती देखी गई है. इस बढ़त के बाद आज 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,49,440.00 के स्तर पर पहुंच गया है. सर्राफा विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन की शुरुआत और वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के कारण सोने को निचले स्तर पर लगातार सपोर्ट मिल रहा है.