सोना हुआ महंगा लेकिन चांदी की चमक पड़ी फीकी, खरीदारी से पहले चेक करें नए रेट
सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 8, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई: भारतीय सर्राफी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमतों में जहां मामूली तेजी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है.
सोने की कीमतों में मामूली उछाल
बाजार से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, घरेलू बाजार में आज शुद्ध सोना हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. सोने की कीमतों में 170.00 रुपये यानी 0.11% की मामूली मजबूती देखी गई है. इस बढ़त के बाद आज 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,49,440.00 के स्तर पर पहुंच गया है. सर्राफा विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन की शुरुआत और वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के कारण सोने को निचले स्तर पर लगातार सपोर्ट मिल रहा है.
चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट
दूसरी ओर, चांदी के खरीदारों और निवेशकों के लिए आज राहत की खबर है. आज बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली है. चांदी का भाव आज -1,580.00 रुपये यानी -0.71% तक टूट गया है. इस बड़ी गिरावट के बाद बाजार में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,22,020.00 पर आ गई है. औद्योगिक मांग में आई अस्थाई कमी और ऊंचे स्तरों पर बिकवाली के दबाव की वजह से चांदी की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
निवेशकों के लिए जरूरी बात
ध्यान रहे कि IBJA द्वारा जारी किए गए ये भाव बिना जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज के होते हैं. जब आप अपने नजदीकी ज्वेलरी शोरूम पर सोना या चांदी खरीदने जाएंगे, तो वहां टैक्स और गहने बनाने के खर्च के कारण फाइनल रेट इस भाव से थोड़ा अलग हो सकता है.
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