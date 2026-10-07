आम जनता को राहत, शादियों के सीजन से पहले औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, देखें नए रेट्स
आज बुधवार 7 अक्टूबर को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 7, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कड़े फैसले के बीच आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. 'इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज बुधवार 7 अक्टूबर को घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आरबीआई द्वारा रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने के बाद सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग थोड़ी कम हुई है, जिसका असर इसकी कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.
सोना ₹750 हुआ सस्ता, जानें 10 ग्राम का भाव
सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹750 प्रति 10 ग्राम की बड़ी नरमी आई है. इस गिरावट के बाद आज सोने का भाव 1,49,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आज सोने की कीमतों में 0.50% की गिरावट दर्ज की गई है. जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में बॉन्ड यील्ड बढ़ने और घरेलू स्तर पर ब्याज दरें महंगी होने के कारण बड़े निवेशकों ने सोने से मुनाफावसूली की है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव बना है.
चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, ₹1,860 टूटे दाम
सोने के मुकाबले चांदी में आज कहीं अधिक गिरावट देखी जा रही है. औद्योगिक मांग में सुस्ती और वैश्विक मंदी की चिंताओं के कारण चांदी की कीमत ₹1,860 प्रति किलोग्राम तक टूट गई है. इस भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,25,740 रुपये पर खुला है. कल के मुकाबले चांदी में आज 0.82% की कमजोरी आई है.
प्रमुख भारतीय शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार रहीं
क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, आज बाजार में आई इस गिरावट की दो मुख्य वजहें हैं. पहली वजह यह कि रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिससे बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ेगा. ऐसे में निवेशक सोने के बजाय वहां पैसा लगाना सुरक्षित मान रहे हैं. दूसरी वजह यह कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के बावजूद अमेरिकी डॉलर मजबूत स्थिति में बना हुआ है, जिससे कीमती धातुओं की चमक कुछ कम हुई है. त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले आई यह गिरावट उन आम उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर हो सकती है जो खरीदारी की योजना बना रहे हैं.
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