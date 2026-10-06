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सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को मिली राहत, जानें आज के भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय सराफा बाजार में आज मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. त्योहारों और शादियों के इस सीजन में कीमती धातुओं के दामों में आई यह गिरावट उन आम उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, जो खरीदारी की योजना बना रहे हैं. देश के सबसे विश्वसनीय सराफा संगठन, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए (IBJA) द्वारा आज सुबह 10 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव लाल निशान पर कारोबार करते हुए देखे गए हैं.

सोने की कीमतों में मामूली सुस्ती

आज सुबह के शुरुआती कारोबार में शुद्ध सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. आईबीजेए के आंकड़ों के अनुसार, सोना 260.00 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है. इस गिरावट के बाद अब सोने की कीमत घटकर 1,49,190.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आज सुबह सोने के दाम में 0.170 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई है. बाजार के जानकारों का कहना है कि यह एक सामान्य उतार-चढ़ाव है, लेकिन कीमतों का यह नरम रुख खरीदारों को आकर्षित कर सकता है. चांदी की कीमतों में बड़ी कटौती

दूसरी ओर, चांदी के खरीदारों के लिए आज सुबह राहत थोड़ी बड़ी रही, क्योंकि चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आज सुबह चांदी के दाम में सीधे 1160.00 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी कटौती दर्ज की गई. इस बड़ी गिरावट के बाद चांदी का भाव लुढ़क कर 2,25,290.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. आज सुबह चांदी में 0.510 प्रतिशत की कमजोरी देखी गई. औद्योगिक मांग में आई मामूली कमी को आज घरेलू बाजार में आई इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है.