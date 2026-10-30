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दिवाली-धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारों के लिए सुनहरा मौका, जानें नया रेट

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: धनतेरस और दिवाली की खरीदारी से ठीक पहले सर्राफा बाजार से उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) से मिले कड़े संकेतों के चलते आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं में 2 फीसदी तक की कमजोरी देखी गई, जिससे चांदी की कीमत एक ही सत्र में 4,000 रुपये से ज्यादा टूट गई.

MCX पर औंधे मुंह गिरी कीमतें

एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.63 फीसदी यानी 911 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,41,685 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. दोपहर के कारोबार में यह मामूली सुधार के साथ 1,41,800 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा था. दूसरी ओर, चांदी में आज ज्यादा बड़ी बिकवाली देखने को मिली. चांदी वायदा 2.26 फीसदी यानी 4,282 रुपये की गिरावट के साथ 1,85,171 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर आ गई. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कीमतों में आई यह अचानक गिरावट उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर गहने और सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं.