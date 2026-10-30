दिवाली-धनतेरस से ठीक पहले सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारों के लिए सुनहरा मौका, जानें नया रेट
फेडरल रिजर्व के कड़े रुख से सोना-चांदी दो फीसदी तक टूटे; दिवाली-धनतेरस की खरीदारी से ठीक पहले ग्राहकों को मिली बड़ी राहत.
Published : October 30, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: धनतेरस और दिवाली की खरीदारी से ठीक पहले सर्राफा बाजार से उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) से मिले कड़े संकेतों के चलते आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं में 2 फीसदी तक की कमजोरी देखी गई, जिससे चांदी की कीमत एक ही सत्र में 4,000 रुपये से ज्यादा टूट गई.
MCX पर औंधे मुंह गिरी कीमतें
एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.63 फीसदी यानी 911 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,41,685 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. दोपहर के कारोबार में यह मामूली सुधार के साथ 1,41,800 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा था. दूसरी ओर, चांदी में आज ज्यादा बड़ी बिकवाली देखने को मिली. चांदी वायदा 2.26 फीसदी यानी 4,282 रुपये की गिरावट के साथ 1,85,171 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर आ गई. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कीमतों में आई यह अचानक गिरावट उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर गहने और सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं.
वैश्विक बाजार में भी दिखा भारी दबाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आज सुस्ती का माहौल रहा. हाजिर सोना करीब 0.7 फीसदी गिरकर 3,991 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि हाजिर चांदी 1.6 फीसदी की कमजोरी के साथ 51.27 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. दरअसल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हालिया बैठक में ब्याज दरों को 3.75 से 4 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. हालांकि, फेड चेयरमैन केविन वार्श ने साफ किया कि महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, और दो नीति निर्माताओं ने तुरंत ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है. इस हॉकश रुख के कारण निवेशकों में यह धारणा मजबूत हुई है कि आने वाले दिनों में कर्ज की लागत लंबे समय तक ऊंची रह सकती है.
आगे क्या होगी बाजार की चाल?
कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोना इस समय 1.40 लाख से 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ रहा है. अगर कीमतें इस स्तर से नीचे फिसलती हैं, तो यह 1.37 लाख रुपये तक भी आ सकती हैं. वहीं चांदी के लिए अगला बड़ा सपोर्ट 1.83 लाख से 1.85 लाख रुपये के दायरे में देखा जा रहा है. जानकारों का मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, ट्रेजरी यील्ड और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों और त्योहारी खरीदारों के लिए यह मौजूदा स्तर खरीदारी का एक बेहद आकर्षक मौका साबित हो सकता है.
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