सोना हुआ महंगा तो धड़ाम से गिरी चांदी, खरीदने से पहले चेक करें आज का नया भाव
आज गुरुवार को सोने में तेजी आई है, जबकि चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जानें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 29, 2026 at 12:25 PM IST
नई दिल्ली: आज घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां एक तरफ बाजार में मांग बढ़ने से सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ बिकवाली के दबाव की वजह से चांदी के दाम गिर गए हैं. बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक संकेतों की वजह से दोनों कीमती धातुओं के भाव में यह बदलाव आया है.
सोने की कीमतों में मामूली बढ़त
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का भाव 102 रुपये यानी 0.07 फीसदी की तेजी के साथ 1,43,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 811 लॉट का कारोबार हुआ. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाजिर बाजार में त्योहारी मांग अच्छी होने की वजह से कारोबारियों ने नए सौदे खरीदे हैं, जिससे सोने की कीमतों को सहारा मिला है.
चांदी के बाजार में गिरावट, 673 रुपये टूटे दाम
सोने से उलट, आज चांदी के बाजार में मंदी का माहौल रहा. MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी का भाव 673 रुपये यानी 0.35 फीसदी घटकर 1,93,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. इस दौरान करीब 985 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने और अपने पुराने सौदे बेचने की वजह से चांदी की कीमतों में यह गिरावट देखी गई है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल
अगर वैश्विक बाजार की बात करें, तो न्यू यॉर्क के कमोडिटी मार्केट में भी आज दोनों धातुओं पर दबाव रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 0.58 फीसदी की गिरावट के साथ 4,043.77 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वहीं, वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमत भी 0.95 फीसदी की कमजोरी के साथ 53.46 डॉलर प्रति औंस दर्ज की गई.
आपको बता दें कि आईबीजेए (IBJA) या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए इन दामों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते हैं. जब आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाएंगे, तो वहां आपको टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण अंतिम कीमत थोड़ी अलग मिल सकती है. इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय डीलर से अंतिम रेट की पुष्टि जरूर कर लें.
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