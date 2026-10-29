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सोना हुआ महंगा तो धड़ाम से गिरी चांदी, खरीदने से पहले चेक करें आज का नया भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: आज घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां एक तरफ बाजार में मांग बढ़ने से सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ बिकवाली के दबाव की वजह से चांदी के दाम गिर गए हैं. बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक संकेतों की वजह से दोनों कीमती धातुओं के भाव में यह बदलाव आया है.

सोने की कीमतों में मामूली बढ़त

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का भाव 102 रुपये यानी 0.07 फीसदी की तेजी के साथ 1,43,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार में कुल 811 लॉट का कारोबार हुआ. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाजिर बाजार में त्योहारी मांग अच्छी होने की वजह से कारोबारियों ने नए सौदे खरीदे हैं, जिससे सोने की कीमतों को सहारा मिला है.