त्योहारों के बीच ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, आज अचानक इतने सस्ते हुए सोना-चांदी, देखें रेट्स
सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है, जानें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 28, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: घरेलू और वैश्विक बाजारों में सुस्त मांग के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. त्योहारों और शादियों के सीजन के बीच सराफा बाजार से आ रही यह खबर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी हो सकती है, जो कीमती धातुओं की खरीदारी की योजना बना रहे हैं.
सोने की कीमतों में भारी गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को वायदा कारोबार में सोने के दामों में गिरावट देखी गई. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स में ₹646 यानी 0.45 फीसदी की बड़ी कमी आई. इस गिरावट के बाद बाजार में सोने का भाव ₹1,43,492 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. आज के कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर कुल 699 लॉट्स का व्यापार हुआ. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हाजिर बाजार में खरीदारों की कमजोर मांग के कारण सोने के दामों पर यह दबाव देखने को मिला है.
वैश्विक बाजार का असर
भारतीय बाजारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की चमक आज थोड़ी फीकी रही. न्यू यॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में वैश्विक स्तर पर सोने का वायदा भाव 0.72 प्रतिशत टूटकर 4,030.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया. दुनिया भर के बाजारों में सुस्त रुख का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ा है.
चांदी भी हुई सस्ती
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज मंदी का रुख रहा. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, आज चांदी का भाव ₹1,290 यानी 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,95,750 प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
क्या कहते हैं बाजार के जानकार?
कमोडिटी मार्केट के विश्लेषकों के अनुसार, हाल के दिनों में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार में इस समय मुनाफावसूली का दौर चल रहा है. साथ ही, हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की ओर से उठान कमजोर रहने के कारण भी कीमतों में यह नरमी देखी जा रही है. जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर मांग दोबारा रफ्तार पकड़ती है, तो कीमतों में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है.
आपको बता दें कि आईबीजेए (IBJA) द्वारा जारी किए गए इन दामों में जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते हैं. जब आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाएंगे, तो वहां आपको टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण अंतिम कीमत थोड़ी अलग मिल सकती है. इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय डीलर से अंतिम रेट की पुष्टि जरूर कर लें.
यह भी पढ़ें- Jio IPO Listing: जियो प्लेटफॉर्म्स की ₹1,358 पर लिस्टिंग; मार्केट कैप ₹12.50 लाख करोड़ के पार