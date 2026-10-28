ETV Bharat / business

त्योहारों के बीच ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, आज अचानक इतने सस्ते हुए सोना-चांदी, देखें रेट्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: घरेलू और वैश्विक बाजारों में सुस्त मांग के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. त्योहारों और शादियों के सीजन के बीच सराफा बाजार से आ रही यह खबर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी हो सकती है, जो कीमती धातुओं की खरीदारी की योजना बना रहे हैं.

सोने की कीमतों में भारी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को वायदा कारोबार में सोने के दामों में गिरावट देखी गई. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स में ₹646 यानी 0.45 फीसदी की बड़ी कमी आई. इस गिरावट के बाद बाजार में सोने का भाव ₹1,43,492 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. आज के कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर कुल 699 लॉट्स का व्यापार हुआ. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हाजिर बाजार में खरीदारों की कमजोर मांग के कारण सोने के दामों पर यह दबाव देखने को मिला है.

वैश्विक बाजार का असर

भारतीय बाजारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की चमक आज थोड़ी फीकी रही. न्यू यॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में वैश्विक स्तर पर सोने का वायदा भाव 0.72 प्रतिशत टूटकर 4,030.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया. दुनिया भर के बाजारों में सुस्त रुख का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ा है. चांदी भी हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज मंदी का रुख रहा. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, आज चांदी का भाव ₹1,290 यानी 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,95,750 प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है.