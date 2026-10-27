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आज कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी? खरीदने से पहले नोट कर लें नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया है. ग्लोबल मार्केट में आई मामूली सुस्ती और मुनाफावसूली के चलते आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आज सुबह 11:30 बजे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹540 की गिरावट के साथ ₹1,42,990 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कल के मुकाबले इसमें करीब 0.38% की नरमी देखी जा रही है. वहीं दूसरी ओर, चांदी में आज भारी बिकवाली का माहौल है. चांदी की कीमतें ₹2,520 प्रति किलो की बड़ी गिरावट के साथ ₹1,93,890 प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं. चांदी में करीब 1.28% की कमजोरी दर्ज की गई है.

क्यों आई बाजार में गिरावट?

इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर 27 अक्टूबर को सोने-चांदी में फिर गिरावट नजर आई. लगातार गिरावट के बाद आज लगभग सुबह 9 बजे Comex पर सोना 0.46% गिरकर 4,019.90 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा. वहीं चांदी के दाम 1.37% तक गिरे और ऐसे में कीमत 53.595 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी. प्रमुख शहरों में आज के भाव

IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं. सोना चांदी के भाव (ETV Bharat)