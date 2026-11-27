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MCX पर चांदी ने लगाई 6% की छलांग, सोना भी हुआ महंगा; जानें आज 22k-24K का लेटेस्ट रेट

सोने-चांदी का आज का भाव (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए शुक्रवार का दिन किसी झटके से कम नहीं है. आज, 27 नवंबर 2026 को बुलियन मार्केट में सोने और चांदी दोनों ने जबरदस्त तेजी दिखाई और नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. घरेलू हाजिर बाजार से लेकर MCX वायदा बाजार तक, हर जगह भाव में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला. खासकर चांदी ने तो सोने को भी पीछे छोड़ दिया और एक ही दिन में करीब 6 फीसदी की छलांग लगा दी.

एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में मजबूती, डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने की वजह से सोने-चांदी में ये तेजी आई है. शादी-विवाह के सीजन में ज्वेलर्स की तरफ से भी मांग बनी हुई है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है. ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर चेक कर लें.

हाजिर बाजार में क्या रहा भाव? आईबीजेए की वेबसाइट के मुताबिक, दोपहर 3:06 बजे के अपडेट के मुताबिक, सोने-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है. 24 कैरेट शुद्धता वाला (999 Gold) 1,25,316 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि जेवरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गोल्ड 916 (22 कैरेट) 1,14,789 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा गोल्ड 750 (18 कैरेट) 93,987 रुपये और गोल्ड 585 (14 कैरेट) 73,310 रुपये पर रहा. चांदी की बात करें तो सिल्वर 999 का भाव 1,53,275 रुपये पर पहुंच गया है. MCX पर सोना 3.31% चढ़ा