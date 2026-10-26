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सोना-चांदी हुआ महंगा, खरीदने से पहले चेक कर लें आज का भाव

सांंकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में पिछले कई दिनों से जारी सोने-चांदी की मंदी पर आज ब्रेक लग गया है. ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी लौट आई है. त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने से पहले हाजिर बाजार में ज्वेलर्स और रिटेलर्स की तरफ से मांग बढ़ी है. आइए जानते हैं कि देश में आज सोने और चांदी के लेटेस्ट भाव क्या चल रहे हैं.

सोने की कीमतों में जोरदार उछाल

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹640 प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है. इस उछाल के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,43,150.00 के स्तर पर पहुंच गई है.