सोना-चांदी हुआ महंगा, खरीदने से पहले चेक कर लें आज का भाव
भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है,जिससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा.
Published : October 26, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: घरेलू सर्राफा बाजार में पिछले कई दिनों से जारी सोने-चांदी की मंदी पर आज ब्रेक लग गया है. ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी लौट आई है. त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने से पहले हाजिर बाजार में ज्वेलर्स और रिटेलर्स की तरफ से मांग बढ़ी है. आइए जानते हैं कि देश में आज सोने और चांदी के लेटेस्ट भाव क्या चल रहे हैं.
सोने की कीमतों में जोरदार उछाल
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹640 प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है. इस उछाल के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,43,150.00 के स्तर पर पहुंच गई है.
चांदी भी ₹1.97 लाख के पार
सोने के साथ-साथ आज चांदी की चमक भी काफी बढ़ गई है. इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी बढ़ने के कारण चांदी का भाव ₹550 प्रति किलो उछल गया है. इस तेजी के बाद सर्राफा बाजार में एक किलो चांदी की कीमत ₹1,97,150.00 पर पहुंच गई है.
क्यों आ रही है बाजार में यह तेजी?
बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की दो बड़ी वजहें हैं. पहली वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सुरक्षा के लिहाज से सोने के रिजर्व को लगातार बढ़ाना. दूसरी वजह है भारत में त्योहार और शादियों के सीजन की शुरुआत, जिससे घरेलू मार्केट में गहनों की एडवांस डिमांड अचानक बढ़ गई है.
आपको बता दें कि आईबीजेए (IBJA) द्वारा जारी किए गए इन दामों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते हैं. जब आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाएंगे, तो वहां आपको टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण अंतिम कीमत थोड़ी अलग मिल सकती है. इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय डीलर से अंतिम रेट की पुष्टि जरूर कर लें.
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