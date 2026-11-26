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Gold Silver Price Today: सोना ₹1.22 लाख के पार, चांदी ने भी लगाई छलांग; जानें आज का लेटेस्ट भाव

सोने-चांदी का आज का भाव (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat/Canva )

नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोना 1,22,982 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,46,933 रुपये के स्तर पर कारोबार करती दिखी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी दोनों मेटल्स में मजबूती रही, जहां सोना 1 फीसदी से ज्यादा और चांदी 2.40 फीसदी उछल गई.

आईबीजेए की वेबसाइट पर आज दोपहर 12:17 बजे के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,22,982 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,12,652 रुपये रहा. वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 92,237 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 71,944 रुपये दर्ज किया गया. दूसरी ओर, सिल्वर 999 का भाव 1,46,933 रुपये पर पहुंच गया.

MCX पर सोना-चांदी का हाल