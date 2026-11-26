Gold Silver Price Today: सोना ₹1.22 लाख के पार, चांदी ने भी लगाई छलांग; जानें आज का लेटेस्ट भाव
Gold Silver Price Today 26 November 2026: सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला. जहां गोल्ड 1.22 लाख रुपये पार चला गया.
Published : November 26, 2026 at 1:05 PM IST
नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोना 1,22,982 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,46,933 रुपये के स्तर पर कारोबार करती दिखी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी दोनों मेटल्स में मजबूती रही, जहां सोना 1 फीसदी से ज्यादा और चांदी 2.40 फीसदी उछल गई.
आईबीजेए की वेबसाइट पर आज दोपहर 12:17 बजे के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,22,982 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,12,652 रुपये रहा. वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 92,237 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 71,944 रुपये दर्ज किया गया. दूसरी ओर, सिल्वर 999 का भाव 1,46,933 रुपये पर पहुंच गया.
MCX पर सोना-चांदी का हाल
MCX पर 04 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 1,22,740 रुपये पर खुला और 1,22,161 रुपये के लो व 1,23,888 रुपये के हाई को छूने के बाद 1,22,383 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है. यह पिछले क्लोज 1,21,137 रुपये से 1,246 रुपये यानी 1.03 फीसदी ज्यादा है.
वहीं सिल्वर फ्यूचर 1,45,800 रुपये प्रति किलो पर खुला. 1,48,801 रुपये का हाई बनाने के बाद अब 1,45,932 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. यह पिछले क्लोज 1,42,517 रुपये से 3,415 रुपये यानी 2.40 फीसदी की बढ़त है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)