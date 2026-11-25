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सोने-चांदी में बड़ी गिरावट! गोल्ड 1699 रुपये टूटा, चांदी ₹1,42,845 पर - जानें आज का ताजा भाव

सोने-चांदी का आज का भाव (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार को सोना-चांदी पर दबाव देखने को मिला, जहां कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के दिसंबर वायदा में शुरुआती कारोबार में ही 627 रुपये यानी 0.51 फीसदी की गिरावट के साथ भाव 1,21,702 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि ग्लोबल बाजार में भी सोना नरम रहा. न्यूयॉर्क में गोल्ड फ्यूचर 0.31 फीसदी गिरकर 3,545.92 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता नजर आया.

दिन चढ़ने के साथ ही घरेलू बाजार में बिकवाली और तेज हो गई, जिससे सोना अपने दिन के हाई से काफी नीचे आ गया. निवेशकों ने ऊंचे भाव पर मुनाफावसूली की, जबकि स्पॉट बाजार में मांग कमजोर बनी रही. इसका असर चांदी पर भी साफ दिखा, जहां चांदी ने सोने से भी ज्यादा तेज गिरावट दर्ज की.