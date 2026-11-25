सोने-चांदी में बड़ी गिरावट! गोल्ड 1699 रुपये टूटा, चांदी ₹1,42,845 पर - जानें आज का ताजा भाव
Gold Silver Price Today, 25 November 2026: बुधवार को बुलियन बाजार के लिए कमजोर साबित हुआ. सोना और चांदी में भारी गिरावट आई.
Published : November 25, 2026 at 1:28 PM IST
नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार को सोना-चांदी पर दबाव देखने को मिला, जहां कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के दिसंबर वायदा में शुरुआती कारोबार में ही 627 रुपये यानी 0.51 फीसदी की गिरावट के साथ भाव 1,21,702 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि ग्लोबल बाजार में भी सोना नरम रहा. न्यूयॉर्क में गोल्ड फ्यूचर 0.31 फीसदी गिरकर 3,545.92 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता नजर आया.
दिन चढ़ने के साथ ही घरेलू बाजार में बिकवाली और तेज हो गई, जिससे सोना अपने दिन के हाई से काफी नीचे आ गया. निवेशकों ने ऊंचे भाव पर मुनाफावसूली की, जबकि स्पॉट बाजार में मांग कमजोर बनी रही. इसका असर चांदी पर भी साफ दिखा, जहां चांदी ने सोने से भी ज्यादा तेज गिरावट दर्ज की.
MCX पर सोने का हाल
MCX पर गोल्ड फ्यूचर (04DEC2026 एक्सपायरी) में बुधवार को दबाव देखने को मिला, जहां 10 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में 1,699 रुपये यानी 1.39 फीसदी की गिरावट के साथ भाव 1,20,630 रुपये पर बंद हुआ. दिन के दौरान यह 1,21,900 रुपये के ओपन से 1,20,556 रुपये के लो और 1,22,120 रुपये के हाई के बीच ट्रेड करता रहा. कुल 3,254 लॉट्स का वॉल्यूम और 8,807 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट रहा, जिससे कुल वैल्यू 3,94,808.02 लाख रुपये दर्ज की गई.
सोने से ज्यादा टूटा चांदी
MCX पर सिल्वर फ्यूचर (04DEC2026 एक्सपायरी) में बुधवार को तेज गिरावट देखने को मिली, जहां 1 किलोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में 2,593 रुपये यानी 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ भाव 1,42,845 रुपये पर बंद हुआ. दिन के दौरान यह 1,45,003 रुपये के ओपन से 1,41,856 रुपये के लो और 1,45,386 रुपये के हाई के बीच ट्रेड करता रहा. कुल 7,087 लॉट्स का वॉल्यूम और 11,551 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट रहा, जिससे कुल वैल्यू 3,05,606.76 लाख रुपये दर्ज की गई. चांदी में आई यह गिरावट सोने के मुकाबले प्रतिशत के लिहाज से ज्यादा रही.
स्पॉट बाजार में क्या रहे भाव?
25 नवंबर 2026 को दोपहर 12:37 बजे के रेट के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,21,310 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का 1,11,120 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का 90,983 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 70,966 रुपये दर्ज किया गया, जबकि सिल्वर 999 का भाव 1,43,522 रुपये रहा.
एक्सपर्ट की राय
घरेलू बाजार में एमसीएक्स गोल्ड के लिए तत्काल सपोर्ट 1,24,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के पास है, जबकि रेजिस्टेंस 1,27,500 रुपये के करीब है. इक्विट्रस्ट सॉल्युशंस की फाउंडर रुबीना सिंगला के मुताबिक, अगर सोना इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है, तो भाव 1,29,000 रुपये तक जा सकते हैं. वहीं सपोर्ट के नीचे टूटने पर बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है.
इस हफ्ते के बाकी सत्रों (27 नवंबर तक) में सोने में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है, और इसका रुख सतर्क से लेकर रेंज-बाउंड रह सकता है. आज, 25 नवंबर को आने वाला US PCE महंगाई डेटा सबसे बड़ा ट्रिगर होगा. अगर महंगाई नरम रहती है तो सोने में रिकवरी आ सकती है, जबकि मजबूत आंकड़े डॉलर को मजबूत कर सोने पर दबाव डाल सकते हैं. अगर बिकवाली तेज हुई तो हफ्ते के दौरान सोना 3,400-3,500 डॉलर प्रति औंस के दायरे तक भी फिसल सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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