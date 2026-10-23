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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: कीमतों में आई भारी गिरावट, जानें आज का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. सर्राफा बाजार से आज राहत भरी खबर आ रही है. घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दामों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है. त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले आई यह गिरावट आम ग्राहकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है.

सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए नया भाव

IBJA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 1350 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी कटौती देखी गई है. इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने का भाव घटकर 1,42,280 रुपये पर आ गया है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सोने की कीमतों में करीब 0.94% की कमी दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों और मुनाफावसूली के कारण सोने के दामों पर यह दबाव देखने को मिल रहा है.

चांदी के दाम भी धड़ाम, 6 हजार से ज्यादा की बड़ी गिरावट

सोने के साथ-साथ आज चांदी खरीदने वालों की तो मानों लॉटरी लग गई है. आज चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. सर्राफा बाजार में आज चांदी 6160 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद अब एक किलोग्राम चांदी का ताजा भाव 1,94,220 रुपये पर पहुंच गया है. चांदी की कीमतों में आज करीब 3.07% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. जानकारों के मुताबिक, औद्योगिक मांग में आई कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंदी के रुख के चलते चांदी के दाम इतनी तेजी से नीचे गिरे हैं. प्रमुख शहरों में आज के भाव

IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं. सोना चांदी के भाव (Etv Bharat)