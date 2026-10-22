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आम जनता को मिली बड़ी राहत, सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, देखें अपने शहर का दाम

सांकेतिक फोटो ( Canva )

हैदराबाद: त्योहारों के इस सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. अगर आप धनतेरस, दिवाली या आने वाले शादियों के सीजन के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज घरेलू बाजार में सोने के दाम में ₹1,790 प्रति 10 ग्राम की भारी कटौती हुई है. वहीं दूसरी तरफ, चांदी की कीमतों में तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां चांदी सीधे ₹5,110 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है और खरीदारों के चेहरे खिल गए हैं.