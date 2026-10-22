आम जनता को मिली बड़ी राहत, सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, देखें अपने शहर का दाम
सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है, जानें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 22, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: त्योहारों के इस सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. अगर आप धनतेरस, दिवाली या आने वाले शादियों के सीजन के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज घरेलू बाजार में सोने के दाम में ₹1,790 प्रति 10 ग्राम की भारी कटौती हुई है. वहीं दूसरी तरफ, चांदी की कीमतों में तो आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां चांदी सीधे ₹5,110 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है और खरीदारों के चेहरे खिल गए हैं.
जानिए आज क्या हैं नए भाव (IBJA Rates)
बुलियन मार्केट से आ रही ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज बाजार खुलते ही कीमतों में यह बदलाव देखा गया
- 24 कैरेट शुद्ध सोना: अब ₹1,44,580.00 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. कल के मुकाबले इसमें 1.22% की बड़ी मंदी दर्ज की गई है.
- चांदी (999 शुद्धता): चांदी की कीमत अब गिरकर ₹2,04,400.00 प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है. कल की तुलना में चांदी में 2.44% की भारी गिरावट आई है.
क्यों गिरे अचानक दाम?
बाजार के जानकारों और आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हो रही उथल-पुथल का असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है. ग्लोबल मार्केट में बड़े निवेशकों द्वारा जमकर मुनाफावसूली की जा रही है, जिसकी वजह से सोने और चांदी पर दबाव बना है. इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती ने भी कीमती धातुओं की कीमतों को नीचे धकेलने का काम किया है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
खरीदारों के लिए जरूरी सलाह
सर्राफा विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में आई यह गिरावट ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि त्योहारों के कारण आने वाले दिनों में मांग फिर से बढ़ेगी. इसलिए ग्राहकों के लिए निवेश और खरीदारी करने का यह बिल्कुल सही समय है. हालांकि, ध्यान रहे कि IBJA द्वारा जारी इन रेट्स में जीएसटी (GST) और ज्वैलरी मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. जब आप शोरूम पर जाएंगे, तो अंतिम बिल में ये टैक्स और चार्ज अलग से जोड़े जाएंगे.
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