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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, आज बाजार में आई गिरावट; चेक करें नए रेट्स

सांकेतिक फोटो ( Canva )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफावसूली के कारण आज घरेलू सर्राफा बाजार में सुस्ती का माहौल देखा जा रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

सोने की कीमतों में ₹550 की नरमी

बाजार के बेंचमार्क 24-कैरेट सोने की कीमत में ₹550 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.37% की कमी को दर्शाता है. इस सुधार के बाद अब शुद्ध सोना ₹1,46,250 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है.

गिरावट की मुख्य वजह: डॉलर में मजबूती और प्रॉफिट-बुकिंग

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर सूचकांक में आई मामूली मजबूती और हालिया रिकॉर्ड स्तरों के बाद स्थानीय निवेशकों द्वारा की जा रही प्रॉफिट-बुकिंग की वजह से सोने की कीमतों पर यह दबाव देखा जा रहा है. हालांकि, देश में जारी शादियों के सीजन को देखते हुए हाजिर बाजार में खुदरा मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है. चांदी की कीमतों में ₹2,220 की भारी गिरावट

सोने की तुलना में औद्योगिक धातु माने जाने वाली चांदी पर इस बाजार सुधार का असर अधिक गहरा देखने को मिला है. घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें ₹2,220 प्रति किलोग्राम लुढ़क गई हैं, जो कि 1.05% की बड़ी गिरावट है. इस कटौती के बाद अब चांदी ₹2,09,730 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मांग में अस्थिरता के चलते चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.