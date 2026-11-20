Gold Price Today 20 November: सोना 4759 रुपये और चांदी 8449 रुपये टूटी, MCX पर भारी बिकवाली
Gold Silver Price Today 20 November: हाल के दिनों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद अब सोने-चांदी में मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है.
Published : November 20, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट में कमजोर संकेतों और डॉलर की मजबूती के चलते बुलियन मार्केट में भारी बिकवाली हुई, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा. सोना जहां 3.73 फीसदी टूटा, वहीं चांदी में तो 5.37 फीसदी की तेज गिरावट आई, जिससे चांदी सोने से भी ज्यादा कमजोर दिखी.
हाल के दिनों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद अब सोने-चांदी में मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है. यही वजह है कि शुक्रवार के कारोबार में दोनों कीमती धातुएं दिन के लो के करीब ट्रेड करती दिखीं.ॉ
आज सोने का रेट
MCX पर सोने के दिसंबर वायदा में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली है, जहां गोल्ड 4759 रुपये यानी 3.73 फीसदी टूटकर 1,22,693 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,27,452 रुपये था. सोना 1,23,629 रुपये के अपने हाई से गिरकर एक वक्त पर 1,22,234 रुपये का लो भी बना चुका है. इस दौरान 2,162 लॉट्स का वॉल्यूम हुआ और ओपन इंटरेस्ट 11,916 लॉट्स रहा, जबकि शुरुआती ट्रेड वैल्यू 2,65,393.25 लाख रुपये रही.
चांदी में प्राइस क्रैश
MCX पर चांदी के दिसंबर वायदा में शुक्रवार को सोने से भी तेज गिरावट देखने को मिली है, जहां सिल्वर 8449 रुपये यानी 5.37 फीसदी टूटकर 1,49,033 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,57,482 रुपये था. चांदी अपने 1,51,183 रुपये के हाई से गिरकर अब 1,48,034 रुपये के लो तक फिसली है. इस दौरान 3,427 लॉट्स का वॉल्यूम हुआ और ओपन इंटरेस्ट 15,248 लॉट्स रहा, जबकि सुबह 9.50 बजे तक ट्रेड वैल्यू 1,53,259.81 लाख रुपये रही.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)