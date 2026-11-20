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Gold Price Today 20 November: सोना 4759 रुपये और चांदी 8449 रुपये टूटी, MCX पर भारी बिकवाली

सोने-चांदी की कीमत में भारी गिरावट (सांकेतिक फोटो) ( Getty Image/Canva )

नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट में कमजोर संकेतों और डॉलर की मजबूती के चलते बुलियन मार्केट में भारी बिकवाली हुई, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा. सोना जहां 3.73 फीसदी टूटा, वहीं चांदी में तो 5.37 फीसदी की तेज गिरावट आई, जिससे चांदी सोने से भी ज्यादा कमजोर दिखी.

हाल के दिनों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद अब सोने-चांदी में मुनाफावसूली हावी होती दिख रही है. यही वजह है कि शुक्रवार के कारोबार में दोनों कीमती धातुएं दिन के लो के करीब ट्रेड करती दिखीं.ॉ

आज सोने का रेट

MCX पर सोने के दिसंबर वायदा में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली है, जहां गोल्ड 4759 रुपये यानी 3.73 फीसदी टूटकर 1,22,693 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,27,452 रुपये था. सोना 1,23,629 रुपये के अपने हाई से गिरकर एक वक्त पर 1,22,234 रुपये का लो भी बना चुका है. इस दौरान 2,162 लॉट्स का वॉल्यूम हुआ और ओपन इंटरेस्ट 11,916 लॉट्स रहा, जबकि शुरुआती ट्रेड वैल्यू 2,65,393.25 लाख रुपये रही. सोना 4759 रुपये और चांदी 8449 रुपये टूटी (ETV Bharat)