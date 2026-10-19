आज फिर महंगे हुए सोना और चांदी, फटाफट चेक करें ताजा भाव
सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बढ़त देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 19, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 1:05 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तात्कालिक चिंताएं कम होने से आज घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी का रुख है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में बढ़त के साथ ट्रेडिंग देखी गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है.
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, बैंकॉक में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के हालिया बयान के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली है. इस बयान के बाद आगामी अक्टूबर नीतिगत बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका घटकर 20 फीसदी से नीचे आ गई है, जिसका सीधा सकारात्मक असर कमोडिटी मार्केट पर दिखाई दे रहा है.
MCX पर सोने और चांदी के ताजा भाव
भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सुबह सोने और चांदी के अनुबंध बढ़त के साथ खुले. दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹461 या 0.31 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,48,379 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. शुरुआती कारोबार में इसने ₹1,48,499 का इंट्राडे हाई और ₹1,48,120 का निचला स्तर छुआ.
दूसरी ओर, चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा चमक देखी जा रही है. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी ₹826 या 0.39 फीसदी उछलकर ₹2,12,013 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. कारोबार के दौरान चांदी ₹2,12,750 के उच्चतम स्तर तक गई, जबकि इसका निचला स्तर ₹2,11,634 रहा.
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी हाजिर सोना $4,185 से बढ़कर $4,200 प्रति औंस के करीब पहुंच गया. वहीं कॉमेक्स चांदी भी मजबूती के साथ $57.80 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी. हालांकि, जानकारों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती आने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की तेजी का पूरा लाभ घरेलू बाजार को नहीं मिल पा रहा है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
निवेशकों के लिए क्या हैं कमाई के अहम स्तर?
कमोडिटी एक्सपर्ट्स ने ट्रेडर्स के लिए सोने और चांदी के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल साझा किए हैं. MCX सोने के लिए तात्कालिक रुकावट ₹1,48,600 पर है. अगर यह स्तर पार होता है, तो सोना ₹1,50,000 से ₹1,50,700 के अगले टारगेट की तरफ बढ़ सकता है. वहीं, नीचे की तरफ सोना के लिए ₹1,48,000 पर पहला मजबूत सपोर्ट है.
MCX चांदी के लिए ऊपरी स्तर पर ₹2,14,000 से ₹2,15,000 का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसने पिछले सत्र में भी तेजी को रोका था. इसके पार जाने पर चांदी ₹2,19,000 से ₹2,20,000 का स्तर देख सकती है. वहीं, गिरावट की स्थिति में चांदी को ₹2,07,000 से ₹2,08,000 के दायरे में पहला सपोर्ट मिलेगा, जबकि अगला बड़ा सपोर्ट ₹2,00,000 पर बना हुआ है.
दिसंबर में दरें बढ़ने का जोखिम अभी भी बरकरार
भले ही 27-28 अक्टूबर को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक को लेकर बाजार में चिंता कम हुई हो, लेकिन दीर्घकालिक खतरा टला नहीं है. हाल ही में जारी हुए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के आंकड़ों में पिछले साढ़े चार साल की सबसे तेज मासिक बढ़ोतरी देखी गई है. इस गरम महंगाई के आंकड़ों के कारण विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दिसंबर की बैठक में फेड द्वारा दरें बढ़ने की संभावना अभी भी 90% से ऊपर बनी हुई है.
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