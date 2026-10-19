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आज फिर महंगे हुए सोना और चांदी, फटाफट चेक करें ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तात्कालिक चिंताएं कम होने से आज घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी का रुख है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में बढ़त के साथ ट्रेडिंग देखी गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है.

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, बैंकॉक में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के हालिया बयान के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली है. इस बयान के बाद आगामी अक्टूबर नीतिगत बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका घटकर 20 फीसदी से नीचे आ गई है, जिसका सीधा सकारात्मक असर कमोडिटी मार्केट पर दिखाई दे रहा है.

MCX पर सोने और चांदी के ताजा भाव

भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सुबह सोने और चांदी के अनुबंध बढ़त के साथ खुले. दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹461 या 0.31 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,48,379 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. शुरुआती कारोबार में इसने ₹1,48,499 का इंट्राडे हाई और ₹1,48,120 का निचला स्तर छुआ. दूसरी ओर, चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा चमक देखी जा रही है. दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी ₹826 या 0.39 फीसदी उछलकर ₹2,12,013 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. कारोबार के दौरान चांदी ₹2,12,750 के उच्चतम स्तर तक गई, जबकि इसका निचला स्तर ₹2,11,634 रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी हाजिर सोना $4,185 से बढ़कर $4,200 प्रति औंस के करीब पहुंच गया. वहीं कॉमेक्स चांदी भी मजबूती के साथ $57.80 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी. हालांकि, जानकारों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती आने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की तेजी का पूरा लाभ घरेलू बाजार को नहीं मिल पा रहा है.