Gold Silver Price Today, 19 November 2026: सोना MCX पर ₹1.29 लाख के नीचे फिसला, चेक करें 24K-22K के लेटेस्ट रेट
Gold Silver Price Today, 19 November 2026: आज रिटेल बाजार में सोने की कीमतों में सभी प्योरिटी में गिरावट देखने को मिली.
Published : November 19, 2026 at 10:00 AM IST
नई दिल्ली: घरेलू बाजार में गुरुवार को सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर फिसलकर 1,29,149 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सिल्वर फ्यूचर भी 1,60,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा.
रिटेल बाजार में भी सभी प्योरिटी के सोने के भाव नीचे आए हैं. 24 कैरेट यानी 999 प्योरिटी वाला सोना 13,116 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जबकि सबसे ज्यादा बिकने वाला 22 कैरेट सोना 12,015 रुपये प्रति ग्राम पर रहा.
MCX पर सोने का हाल
MCX पर 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 0.51 फीसदी गिरकर 1,29,149 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. यह पिछले बंद 1,29,814 रुपये से 665 रुपये नीचे है. दिन के दौरान सोना 1,28,320 रुपये पर खुला, 1,28,310 रुपये के निचले स्तर तक गया और 1,29,160 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंचा.
इस कॉन्ट्रैक्ट में 1,063 लॉट का वॉल्यूम और 12,914 लॉट का ओपन इंटरेस्ट रहा, जबकि कुल वैल्यू 1,37,032.96 लाख रुपये रही. मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजार में बिकवाली के चलते सोने पर दबाव बना हुआ है.
चांदी में भी नरमी
MCX पर 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर 0.15 फीसदी गिरकर 1,60,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है. यह पिछले बंद 1,60,734 रुपये से 234 रुपये नीचे है. दिन के दौरान चांदी 1,60,325 रुपये पर खुली, 1,59,321 रुपये के निचले स्तर तक गई और 1,60,500 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंची.
इस कॉन्ट्रैक्ट में 1,335 लॉट का वॉल्यूम और 16,798 लॉट का ओपन इंटरेस्ट रहा, जबकि कुल वैल्यू 64,016.17 लाख रुपये रही. सोने के मुकाबले चांदी में गिरावट कम रही, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव साफ दिखा.
आज के सोने के रेट
आज रिटेल बाजार में सोने की कीमतों में सभी प्योरिटी में गिरावट देखने को मिली. 22 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. वहीं, 24 कैरेट सोना निवेश के लिहाज से देखा जाता है.
24 कैरेट (999 प्योरिटी): 13,116 रुपये प्रति ग्राम
23.8 कैरेट (995 प्योरिटी): 13,064 रुपये प्रति ग्राम
22 कैरेट (916 प्योरिटी): 12,015 रुपये प्रति ग्राम
18 कैरेट (750 प्योरिटी): 9,837 रुपये प्रति ग्राम
14 कैरेट (585 प्योरिटी): 7,673 रुपये प्रति ग्राम
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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