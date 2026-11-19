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Gold Silver Price Today, 19 November 2026: सोना MCX पर ₹1.29 लाख के नीचे फिसला, चेक करें 24K-22K के लेटेस्ट रेट

सोने-चांदी का आज का भाव, 19 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( Getty Images )

नई दिल्ली: घरेलू बाजार में गुरुवार को सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर फिसलकर 1,29,149 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सिल्वर फ्यूचर भी 1,60,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा.

रिटेल बाजार में भी सभी प्योरिटी के सोने के भाव नीचे आए हैं. 24 कैरेट यानी 999 प्योरिटी वाला सोना 13,116 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जबकि सबसे ज्यादा बिकने वाला 22 कैरेट सोना 12,015 रुपये प्रति ग्राम पर रहा.