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Gold Silver Rates Today 18 November: MCX पर सोना 1.86% और चांदी 2.87% टूटा; एक्सपर्ट ने दी किस्तों में खरीदारी की सलाह

सोने-चांदी का आज का भाव, क्या करें निवेशक? (सांकेतिक फोटो) ( ians )

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में सोना-चांदी की गिरावट का सिलसिला बुधवार को जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का दिसंबर वायदा 2,498 रुपये यानी 1.86 फीसदी गिरकर 1,31,725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी का दिसंबर वायदा 4,878 रुपये यानी 2.87 फीसदी टूटकर 1,64,824 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा. सोना-चांदी में यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब दोनों धातुएं अपने हालिया शिखर से पहले ही काफी नीचे आ चुकी हैं.

हालांकि एक्सपर्ट इस गिरावट को घबराने की बजाय धीरे-धीरे खरीदारी का मौका मान रहे हैं. केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर अजय सुरेश केडिया का कहना है कि बाजार को अब कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के आकर्षक मौके बन रहे हैं. उनका मानना है कि अगले 12-18 महीने के नजरिए से बाजार में धीरे-धीरे रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है.