Gold Silver Rates Today 18 November: MCX पर सोना 1.86% और चांदी 2.87% टूटा; एक्सपर्ट ने दी किस्तों में खरीदारी की सलाह
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में गिरावट का सिलसिला जारी है. एक्सपर्ट इस गिरावट को घबराने की बजाय धीरे-धीरे खरीदारी का मौका मान रहे हैं.
Published : November 18, 2026 at 11:25 AM IST
नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में सोना-चांदी की गिरावट का सिलसिला बुधवार को जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का दिसंबर वायदा 2,498 रुपये यानी 1.86 फीसदी गिरकर 1,31,725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी का दिसंबर वायदा 4,878 रुपये यानी 2.87 फीसदी टूटकर 1,64,824 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा. सोना-चांदी में यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब दोनों धातुएं अपने हालिया शिखर से पहले ही काफी नीचे आ चुकी हैं.
हालांकि एक्सपर्ट इस गिरावट को घबराने की बजाय धीरे-धीरे खरीदारी का मौका मान रहे हैं. केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर अजय सुरेश केडिया का कहना है कि बाजार को अब कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के आकर्षक मौके बन रहे हैं. उनका मानना है कि अगले 12-18 महीने के नजरिए से बाजार में धीरे-धीरे रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है.
MCX पर सोने-चांदी का हाल
MCX पर सोने के दिसंबर वायदा (04DEC2026) में बुधवार को गिरावट देखने को मिली. कॉन्ट्रैक्ट 1,31,622 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1,31,065 रुपये के निचले स्तर तक गया, जबकि ऊपरी स्तर 1,31,979 रुपये रहा. फिलहाल भाव 2,498 रुपये यानी 1.86 फीसदी की गिरावट के साथ 1,31,725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछला बंद 1,34,223 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में अब तक 2,854 लॉट का वॉल्यूम और 14,265 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दर्ज किया गया है, जबकि कुल कारोबार मूल्य 3,75,245.02 लाख रुपये रहा.
MCX पर चांदी के दिसंबर वायदा (04DEC2026) में बुधवार को तेज गिरावट देखने को मिली. कॉन्ट्रैक्ट 1,67,301 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1,63,533 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया, जबकि ऊपरी स्तर 1,67,301 रुपये रहा. फिलहाल भाव 4,878 रुपये यानी 2.87 फीसदी की गिरावट के साथ 1,64,824 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछला बंद 1,69,702 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में अब तक 3,263 लॉट का वॉल्यूम और 17,471 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दर्ज किया गया है, जबकि कुल कारोबार मूल्य 1,60,860.94 लाख रुपये रहा.
क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के दाम?
अजय केडिया के मुताबिक, 2026 की शुरुआत में हुई असाधारण तेजी के बाद अब सोना-चांदी में तेज करेक्शन आ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड है. अमेरिका-ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ी और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर उम्मीदें बदल गईं.
इस समय डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर है और अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड करीब 5.15 फीसदी के पास पहुंच गई है. ऐसे में बिना ब्याज देने वाली संपत्ति जैसे सोना-चांदी कम आकर्षक हो जाती हैं. बाजार अब दिसंबर में फेड की तरफ से एक और रेट हाइक की उम्मीद कर रहा है, जिससे दबाव और बढ़ गया है.
केडिया बताते हैं कि सोना जनवरी के ₹1.80 लाख के शिखर से करीब 25 फीसदी करेक्ट हो चुका है, जबकि चांदी ₹4.20 लाख प्रति किलोग्राम से करीब 60 फीसदी गिर चुकी है. हालांकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, खासकर सेंट्रल बैंकों का डायवर्सिफिकेशन और निवेश मांग.
एक्सपर्ट का आउटलुक
एक्सपर्ट के मुताबिक, इतनी तेज गिरावट के दौरान सटीक बॉटम का अंदाजा लगाना मुश्किल है, खासकर जब जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और फेड की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. फिर भी सोने में 25 फीसदी और चांदी में 60 फीसदी की करेक्शन के बाद वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए आकर्षक हो गए हैं.MCX गोल्ड के लिए ₹1,30,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट जोन बन सकता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3680-3700 डॉलर के स्तर के बराबर है. वहीं चांदी के लिए 1,60,000 रुपये प्रति किलो का स्तर अहम एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है.
केडिया की सलाह है कि नियर टर्म में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक स्थिर नहीं होता. ऐसे में एकदम बॉटम पकड़ने की कोशिश करने के बजाय निवेशकों को स्टैगर्ड तरीके से यानी किस्तों में धीरे-धीरे खरीदारी करनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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