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Gold Silver Price Today 17 November: बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी में तेजी लौटी? जानें 22k-24k गोल्ड का लेटेस्ट रेट

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नई दिल्ली: सोना-चांदी के बाजार में इस समय 2 अलग-अलग तस्वीरें दिख रही हैं. मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने और चांदी के वायदा भाव में मामूली तेजी देखने को मिली, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना लगातार 5वें सत्र में टूटकर 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी भी 5,000 रुपये लुढ़क गई.

ब्रोकरेज रिपोर्ट का कहना है कि ग्लोबल बाजारों में कमजोर रुख, अमेरिका में महंगाई की चिंता और फेडरल रिजर्व के सख्त तेवरों ने सोना-चांदी पर दबाव बनाए रखा है. वहीं रुपये में तेज मजबूती ने भी घरेलू कीमतों को नीचे खींचा. सोमवार को रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 93.92 पर बंद हुआ, जिसे विदेशी पूंजी प्रवाह, घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला.