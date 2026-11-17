Gold Silver Price Today 17 November: बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी में तेजी लौटी? जानें 22k-24k गोल्ड का लेटेस्ट रेट
Gold Silver Price Today 17 November: मंगलवार को सोने के वायदा भाव में मामूली तेजी देखने को मिली. चांदी में 790 रुपये की बढ़त दिखी.
Published : November 17, 2026 at 11:10 AM IST
नई दिल्ली: सोना-चांदी के बाजार में इस समय 2 अलग-अलग तस्वीरें दिख रही हैं. मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने और चांदी के वायदा भाव में मामूली तेजी देखने को मिली, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना लगातार 5वें सत्र में टूटकर 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी भी 5,000 रुपये लुढ़क गई.
ब्रोकरेज रिपोर्ट का कहना है कि ग्लोबल बाजारों में कमजोर रुख, अमेरिका में महंगाई की चिंता और फेडरल रिजर्व के सख्त तेवरों ने सोना-चांदी पर दबाव बनाए रखा है. वहीं रुपये में तेज मजबूती ने भी घरेलू कीमतों को नीचे खींचा. सोमवार को रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 93.92 पर बंद हुआ, जिसे विदेशी पूंजी प्रवाह, घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला.
एमसीएक्स पर सोने-चांदी का हाल
मंगलवार को सोने के वायदा भाव में मामूली तेजी देखने को मिली. 04 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड 308 रुपये यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,34,847.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. दिन के दौरान यह 1,35,050 रुपये पर खुला, 1,35,341.00 रुपये के हाई और 1,34,520.00 रुपये के लो तक गया, जबकि पिछला बंद भाव 1,34,539.00 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 737 लॉट का वॉल्यूम रहा, ओपन इंटरेस्ट 15,320 लॉट रहा और कुल वैल्यू 99,393.47 लाख रुपये रही.
वहीं, चांदी के वायदा भाव में भी तेजी देखने को मिली. 04 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर 790 रुपये यानी 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,68,653.00 रुपये प्रति 1 किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा. दिन के दौरान यह 1,70,065.00 रुपये पर खुला, 1,70,129.00 रुपये के हाई और 1,67,936.00 रुपये के लो तक गया, जबकि पिछला बंद भाव 1,67,863.00 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 1,475 लॉट का वॉल्यूम रहा, ओपन इंटरेस्ट 16,750 लॉट रहा और कुल वैल्यू 74,632.09 लाख रुपये रही.
कैसा था सोमवार को सोने-चांदी का हाल?
रुपये में तेज उछाल और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ 900 रुपये टूटकर 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, चांदी की कीमत भी 5,000 रुपये लुढ़ककर 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम थी. वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 10.87 डॉलर यानी 0.28 प्रतिशत गिरकर 3,873.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी दो प्रतिशत गिरकर 47.82 डॉलर प्रति औंस रह गई.
एमके रिपोर्ट: क्यों दबाव में है बाजार?
ब्रोकरेज फर्म एमके की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सत्र में कीमती धातुओं में गिरावट जारी रही. इसकी वजह अमेरिका में महंगाई की चिंता, फेडरल रिजर्व के सख्त बयान और इक्विटी बाजार में बिकवाली रही. कॉमेक्स गोल्ड (Dec-26) 0.90 प्रतिशत गिरकर 3,853 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, जबकि एमसीएक्स गोल्ड (Dec-26) 1.60 प्रतिशत गिरकर 1,34,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो सितंबर-25 के बाद सबसे निचले स्तर के करीब है.
चांदी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी. कॉमेक्स सिल्वर (Dec-26) 4.60 प्रतिशत गिरकर 46.859 डॉलर प्रति औंस और एमसीएक्स सिल्वर (Dec-26) 4.80 प्रतिशत गिरकर 1,67,863 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ.फेड के बयान से बढ़ा दबावसेंटीमेंट पर दबाव बना हुआ है क्योंकि क्लीवलैंड फेड प्रेसिडेंट बेथ हैमैक के बयान के बाद 2027 में और सख्ती की संभावना बढ़ गई है. उन्होंने लगातार रेट हाइक का समर्थन किया है और कहा है कि अगर महंगाई बढ़ी तो बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं. वहीं, फेड चेयर केविन वॉर्श ने इस हफ्ते आने वाले अक्टूबर एमओएमसी मिनट्स से पहले नियर-टर्म रेट को लेकर कोई संकेत नहीं दिया.
इसके अलावा, अमेरिकी टेक्नोलॉजी और एआई-लिंक्ड शेयरों में गिरावट का असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा, जिससे ट्रेडर्स को 3,850 डॉलर के पास सोने की होल्डिंग बेचकर नुकसान कवर करना पड़ा. फिलहाल नियर-टर्म में हर तेजी पर बिकवाली का रुख बना हुआ है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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