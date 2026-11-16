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Gold silver price today: चांदी में बड़ी गिरावट, 3.17% फिसला; गोल्ड भी धड़ाम, चेक करें 24K-22K के रेट

नई दिल्ली: सोमवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने से महंगाई बढ़ने का डर फिर से बढ़ गया है, जिससे बुलियन मार्केट पर दबाव बना हुआ है. सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा बड़ी गिरावट आई है और निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान पर टिकी है, जिससे ब्याज दरों को लेकर आगे की दिशा साफ हो सकेगी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालांकि सुबह थोड़ी रिकवरी दिखी. शुरुआती एशियाई कारोबार में स्पॉट गोल्ड 0.3 फीसदी बढ़कर 3,892.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.2 फीसदी बढ़कर 3,895.60 डॉलर पर था.

पिछले हफ्ते सोने में 4.5 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी, जो एक साल से ज्यादा समय में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी. क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी है, जिससे ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना मजबूत हुई है.

एमसीएक्स पर सोना-चांदी का हाल

घरेलू वायदा बाजार में सुबह करीब 9.13 बजे एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर 0.81 फीसदी की गिरावट के साथ 1,36,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर करीब 3.16 फीसदी टूटकर 1,71,680 रुपये प्रति किलो पर आ गया था. एमसीएक्स पर सोने का 4 दिसंबर 2026 वायदा आज कमजोर रहा.

यह 1,35,853 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,35,312 रुपये के निचले स्तर तक गया, हालांकि 1,36,055 रुपये का हाई भी बनाया. फिलहाल यह 1,237 रुपये यानी 0.90 फीसदी की गिरावट के साथ 1,35,468 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 1,36,705 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में 1,850 लॉट का वॉल्यूम और 15,725 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी कुल वैल्यू 25,100.58 लाख रुपये है.

चांदी में तो और भी ज्यादा दबाव देखने को मिला. एमसीएक्स पर चांदी का 4 दिसंबर 2026 वायदा आज तेज दबाव में रहा. यह 1,72,400 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,69,557 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया, जबकि इसका हाई भी 1,72,400 रुपये ही रहा.

फिलहाल यह 5,588 रुपये यानी 3.17 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ 1,70,721 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 1,76,309 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में 3,723 लॉट का वॉल्यूम और 17,078 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी कुल वैल्यू 1,90,601.22 लाख रुपये है.