Gold silver price today: चांदी में बड़ी गिरावट, 3.17% फिसला; गोल्ड भी धड़ाम, चेक करें 24K-22K के रेट
Gold Silver Price Today 16th November 2026: सोमवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है।
Published : November 16, 2026 at 11:25 AM IST
नई दिल्ली: सोमवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने से महंगाई बढ़ने का डर फिर से बढ़ गया है, जिससे बुलियन मार्केट पर दबाव बना हुआ है. सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा बड़ी गिरावट आई है और निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान पर टिकी है, जिससे ब्याज दरों को लेकर आगे की दिशा साफ हो सकेगी.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालांकि सुबह थोड़ी रिकवरी दिखी. शुरुआती एशियाई कारोबार में स्पॉट गोल्ड 0.3 फीसदी बढ़कर 3,892.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.2 फीसदी बढ़कर 3,895.60 डॉलर पर था.
पिछले हफ्ते सोने में 4.5 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी, जो एक साल से ज्यादा समय में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी. क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ी है, जिससे ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना मजबूत हुई है.
एमसीएक्स पर सोना-चांदी का हाल
घरेलू वायदा बाजार में सुबह करीब 9.13 बजे एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर 0.81 फीसदी की गिरावट के साथ 1,36,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर करीब 3.16 फीसदी टूटकर 1,71,680 रुपये प्रति किलो पर आ गया था. एमसीएक्स पर सोने का 4 दिसंबर 2026 वायदा आज कमजोर रहा.
यह 1,35,853 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,35,312 रुपये के निचले स्तर तक गया, हालांकि 1,36,055 रुपये का हाई भी बनाया. फिलहाल यह 1,237 रुपये यानी 0.90 फीसदी की गिरावट के साथ 1,35,468 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 1,36,705 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में 1,850 लॉट का वॉल्यूम और 15,725 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी कुल वैल्यू 25,100.58 लाख रुपये है.
चांदी में तो और भी ज्यादा दबाव देखने को मिला. एमसीएक्स पर चांदी का 4 दिसंबर 2026 वायदा आज तेज दबाव में रहा. यह 1,72,400 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,69,557 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया, जबकि इसका हाई भी 1,72,400 रुपये ही रहा.
फिलहाल यह 5,588 रुपये यानी 3.17 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ 1,70,721 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 1,76,309 रुपये था. इस कॉन्ट्रैक्ट में 3,723 लॉट का वॉल्यूम और 17,078 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी कुल वैल्यू 1,90,601.22 लाख रुपये है.
दिल्ली में आज सोना-चांदी का रेट
रिटेल बाजार में सोना अलग-अलग शुद्धता में मिलता है. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोना ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि यह ज्यादा मजबूत होता है. वहीं, सिल्वर 999 यानी 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी निवेश के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे चांदी के सिक्के और बार.
नई दिल्ली में आज सोने-चांदी का भाव इस प्रकार हैं-
24 कैरेट सोना: 1,35,910 रुपये / 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,24,584 रुपये / 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: 1,71,070 रुपये / 1 किलो
पढ़ें: धनतेरस पर गिर गए सोने और चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है रेट, 1.42 लाख पर आया सोना
पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने में आई वैल्यू बाइंग, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार; जानें 24K-22K के रेट