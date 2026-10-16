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गहने खरीदना हुआ और महंगा, सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई मजबूती और घरेलू स्तर पर बढ़ी हाजिर मांग के कारण भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा कारोबार में सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में बढ़त देखी गई है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, बाजार सहभागियों द्वारा बनाई गई नई पोजीशन और मजबूत हाजिर मांग के चलते बाजार में यह तेजी आई है. यदि आप इस त्योहारी सीजन में कीमती धातुओं में निवेश या खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो वायदा बाजार के ताजा आंकड़े और वैश्विक रुख को नीचे विस्तार से समझ सकते हैं.

घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने की स्थिति

कमोडिटी बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर आभूषण निर्माताओं और निवेशकों की सक्रियता बढ़ने से सोने की कीमतों को सीधा सपोर्ट मिला है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध ₹876 की बढ़त के साथ ₹1,48,365 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान कुल 1,143 लॉट का व्यापार हुआ. विश्लेषकों के अनुसार, निवेशकों द्वारा नए सौदे किए जाने के कारण कीमतों में यह सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. औद्योगिक मांग से चांदी के भाव में भी तेजी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी एक फीसदी से अधिक का सुधार देखने को मिला है. औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाली मजबूत मांग का असर वायदा कारोबार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. MCX पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध ₹2,217 की मजबूती के साथ ₹2,12,877 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इस कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में कुल 1,956 लॉट का टर्नओवर दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर चांदी की मजबूत मांग के चलते घरेलू बाजार में भी इसका रुख सकारात्मक बना हुआ है.