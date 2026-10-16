गहने खरीदना हुआ और महंगा, सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को बढ़त देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 16, 2026 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में आई मजबूती और घरेलू स्तर पर बढ़ी हाजिर मांग के कारण भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा कारोबार में सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में बढ़त देखी गई है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, बाजार सहभागियों द्वारा बनाई गई नई पोजीशन और मजबूत हाजिर मांग के चलते बाजार में यह तेजी आई है. यदि आप इस त्योहारी सीजन में कीमती धातुओं में निवेश या खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो वायदा बाजार के ताजा आंकड़े और वैश्विक रुख को नीचे विस्तार से समझ सकते हैं.
घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने की स्थिति
कमोडिटी बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर आभूषण निर्माताओं और निवेशकों की सक्रियता बढ़ने से सोने की कीमतों को सीधा सपोर्ट मिला है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का अनुबंध ₹876 की बढ़त के साथ ₹1,48,365 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान कुल 1,143 लॉट का व्यापार हुआ. विश्लेषकों के अनुसार, निवेशकों द्वारा नए सौदे किए जाने के कारण कीमतों में यह सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.
औद्योगिक मांग से चांदी के भाव में भी तेजी
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी एक फीसदी से अधिक का सुधार देखने को मिला है. औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाली मजबूत मांग का असर वायदा कारोबार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.
MCX पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध ₹2,217 की मजबूती के साथ ₹2,12,877 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इस कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में कुल 1,956 लॉट का टर्नओवर दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर चांदी की मजबूत मांग के चलते घरेलू बाजार में भी इसका रुख सकारात्मक बना हुआ है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत
भारतीय बाजारों में आई इस तेजी को अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों से भी पूरा समर्थन मिल रहा है. विदेशी बाजारों में दोनों कीमती धातुओं के वायदा भाव में बढ़त का रुख रहा, न्यूयार्क में सोना वायदा 0.01 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 4,171.84 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का वायदा भाव 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.
बाजार विश्लेषकों का क्या है रुख?
कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक रुख और प्रमुख मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर कीमती धातुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसके अलावा, आगामी त्योहारों के कारण घरेलू हाजिर बाजार में मांग लगातार स्थिर बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार में इसी तरह की हलचल जारी रहने की उम्मीद है.
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