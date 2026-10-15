थमने का नाम नहीं ले रही सोने-चांदी की महंगाई, खरीदारी से पहले देख आज का नया रेट
सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बढ़त देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 15, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: अगर आप भी इस त्योहारी सीजन या शादियों के लिए सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बाजार से एक बेहद जरूरी खबर है. घरेलू बाजार में अचानक बढ़ी भारी मांग और वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों के कारण सराफा बाजार में बड़ी हलचल देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक ऐसी तेजी आई है, जिसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक को चौंका दिया है.
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि त्योहारों से ठीक पहले निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जा रही नई पोजीशन की वजह से बाजार का पूरा रुख बदल गया है. आइए जानते हैं कि आज बाजार में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और आपके शहर में खरीदारी करने पर इसका क्या असर पड़ेगा.
सोने के दामों में बड़ा उलटफेर
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के वायदा कारोबार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने की कीमतों में आज 1,353 रुपये की भारी बढ़त देखी गई. इस उछाल के बाद सोना अब 1,47,201 रुपये प्रति 10 ग्राम के एक बिल्कुल नए और ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. बाजार में आज 1,567 लॉट का बड़ा टर्नओवर दर्ज किया गया, जो साफ दिखाता है कि ऊंचे दामों के बावजूद बाजार में खरीदार बेहद सक्रिय हैं.
चांदी की कीमतों ने भी किया हैरान
सोने के नक्शेकदम पर चलते हुए चांदी की चमक भी आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण घरेलू स्तर पर सफेद धातु के दाम आसमान छू रहे हैं. एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 561 रुपये की मजबूती के साथ अब 2,08,899 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंची है. आज के कारोबार में चांदी के इस कॉन्ट्रैक्ट में 3,125 लॉट का बंपर बिजनेस टर्नओवर देखा गया है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
विदेशी बाजारों में भी मची है हलचल
इस तेजी का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों धातुओं में तगड़ा उछाल है. न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.81 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,138.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी वायदा भी 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 55.89 डॉलर प्रति औंस के स्तर को छू चुकी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में आ रही इस तेजी का सीधा असर आने वाले दिनों में भारत के खुदरा बाजारों में भी देखने को मिल सकता है.
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