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थमने का नाम नहीं ले रही सोने-चांदी की महंगाई, खरीदारी से पहले देख आज का नया रेट

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: अगर आप भी इस त्योहारी सीजन या शादियों के लिए सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बाजार से एक बेहद जरूरी खबर है. घरेलू बाजार में अचानक बढ़ी भारी मांग और वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों के कारण सराफा बाजार में बड़ी हलचल देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक ऐसी तेजी आई है, जिसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक को चौंका दिया है.

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि त्योहारों से ठीक पहले निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जा रही नई पोजीशन की वजह से बाजार का पूरा रुख बदल गया है. आइए जानते हैं कि आज बाजार में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और आपके शहर में खरीदारी करने पर इसका क्या असर पड़ेगा.

सोने के दामों में बड़ा उलटफेर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के वायदा कारोबार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. दिसंबर डिलीवरी वाले सोने की कीमतों में आज 1,353 रुपये की भारी बढ़त देखी गई. इस उछाल के बाद सोना अब 1,47,201 रुपये प्रति 10 ग्राम के एक बिल्कुल नए और ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. बाजार में आज 1,567 लॉट का बड़ा टर्नओवर दर्ज किया गया, जो साफ दिखाता है कि ऊंचे दामों के बावजूद बाजार में खरीदार बेहद सक्रिय हैं. चांदी की कीमतों ने भी किया हैरान

सोने के नक्शेकदम पर चलते हुए चांदी की चमक भी आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण घरेलू स्तर पर सफेद धातु के दाम आसमान छू रहे हैं. एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 561 रुपये की मजबूती के साथ अब 2,08,899 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंची है. आज के कारोबार में चांदी के इस कॉन्ट्रैक्ट में 3,125 लॉट का बंपर बिजनेस टर्नओवर देखा गया है.