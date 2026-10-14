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सोने-चांदी में आई गिरावट, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर के नए भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: अगर आप इस दिवाली या धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां सोने के दाम एक ही झटके में एक हजार रुपये से ज्यादा टूट गए हैं, वहीं चांदी भी साढ़े तीन हजार रुपये से ज्यादा लुढ़क गई है.

डॉलर की रिकॉर्ड मजबूती ने सोने को दबाया

बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोना 0.73 प्रतिशत गिरकर 148,450 रुपये पर आ गया. एक ही दिन में सोने की कीमत में 1,093 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है. दरअसल, अमेरिका में आने वाले महंगाई के आंकड़े और वहां के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेतों ने सोने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. जब भी डॉलर मजबूत होता है, तो बिना ब्याज देने वाले सोने-चांदी पर बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है.

चांदी में आई भारी गिरावट, 3,660 रुपये सस्ती हुई

सोने से भी ज्यादा तगड़ा झटका चांदी के खरीदारों और ट्रेडर्स को लगा है. बाजार में चांदी 1.64 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 219,217 रुपये पर आ गई. चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 3,660 रुपये का भारी नुकसान देखा गया है. फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के कड़े बयानों के बाद बाजार में नए शॉर्ट पोजीशंस यानी बिकवाली के सौदे बढ़ गए हैं, जिससे चांदी में मुनाफावसूली का दौर चल रहा है. प्रमुख शहरों में आज के भाव

IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं. सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)