सोने-चांदी में आई गिरावट, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर के नए भाव
सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 14, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप इस दिवाली या धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां सोने के दाम एक ही झटके में एक हजार रुपये से ज्यादा टूट गए हैं, वहीं चांदी भी साढ़े तीन हजार रुपये से ज्यादा लुढ़क गई है.
डॉलर की रिकॉर्ड मजबूती ने सोने को दबाया
बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोना 0.73 प्रतिशत गिरकर 148,450 रुपये पर आ गया. एक ही दिन में सोने की कीमत में 1,093 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है. दरअसल, अमेरिका में आने वाले महंगाई के आंकड़े और वहां के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेतों ने सोने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. जब भी डॉलर मजबूत होता है, तो बिना ब्याज देने वाले सोने-चांदी पर बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है.
चांदी में आई भारी गिरावट, 3,660 रुपये सस्ती हुई
सोने से भी ज्यादा तगड़ा झटका चांदी के खरीदारों और ट्रेडर्स को लगा है. बाजार में चांदी 1.64 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 219,217 रुपये पर आ गई. चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 3,660 रुपये का भारी नुकसान देखा गया है. फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के कड़े बयानों के बाद बाजार में नए शॉर्ट पोजीशंस यानी बिकवाली के सौदे बढ़ गए हैं, जिससे चांदी में मुनाफावसूली का दौर चल रहा है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
क्या आगे और गिरेंगे दाम? समझें बाजार के जरूरी लेवल्स
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मार्केट में अभी मंदी का ट्रेंड हावी है. ट्रेडर्स के लिए सोने का पहला सपोर्ट 147,820 रुपये और दूसरा सपोर्ट 147,190 रुपये पर है. वहीं, अगर सोने में सुधार आता है, तो इसे 149,535 रुपये पर कड़े रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा. दूसरी तरफ, चांदी के लिए तुरंत सपोर्ट 217,460 रुपये पर बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ 222,280 रुपये पर भारी रजिस्टेंस है.
लंबी रेस के घोड़ों के लिए बड़ा मौका, दिवाली पर सुधरेगी मांग
भले ही शॉर्ट-टर्म में सोने-चांदी में गिरावट दिख रही हो, लेकिन लॉन्ग-टर्म के लिए बड़े दिग्गज वित्तीय संस्थानों का भरोसा अब भी कायम है. दुनिया के मशहूर बैंक 'गोल्डमैन सैक्स' ने साल 2027 के अंत तक सोने का टारगेट 5,400 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस पर बरकरार रखा है. वहीं, चांदी के लिए भी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 12 महीनों में यह 97 डॉलर प्रति आउंस के स्तर को छू सकती है, जो मौजूदा स्तर से काफी ऊपर है.
इसके अलावा, दुनिया भर में चांदी की सप्लाई में लगातार छठे साल भारी कमी देखी जा रही है, जिससे लॉन्ग-टर्म में चांदी की कीमतें मजबूत रहेंगी. भारत में जल्द ही दशहरा और दिवाली के त्योहार शुरू होने वाले हैं, जिससे बाजारों में फिजिकल गोल्ड और ज्वैलरी की मांग में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है. ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस गिरावट का फायदा उठाकर निवेशक और आम लोग त्योहारों की खरीदारी के लिए धीरे-धीरे एंट्री कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें- खाने-पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल-डीजल तक सब महंगा, सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39% पर पहुंची