सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? शोरूम जाने से पहले चेक कर लें आज का नया रेट
त्योहारी मांग बढ़ने से आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव आया, जिससे खरीदारों में हलचल बढ़ गई है.
Published : October 13, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: अगर आप इस त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने या चांदी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार से आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के जारी किए गए ताजा रेट्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में एक बार फिर से खरीदारों की चहल-पहल के बीच मामूली तेजी का रुख बना हुआ है.
सोने की चमक बढ़ी: घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव के मुकाबले आज सोने की कीमतों में 320 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई है. बाजार के जानकारों का कहना है कि नवरात्र और आने वाली दीपावली को लेकर ग्राहकों में उत्साह है. देश भर के बाजारों में जेवरों की खुदरा मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों को अच्छा सहारा मिल रहा है और निचले स्तरों से यह रिकवरी देखने को मिली है.
चांदी भी हुई महंगी: सोने के कदम से कदम मिलाते हुए आज चांदी की कीमतों में भी हल्का सुधार दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,23,460 रुपये पर आ गया है. कल के अंतिम बंद भाव के मुकाबले चांदी आज 180 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. त्योहारों पर चांदी के सिक्कों और बर्तनों की मांग तो है ही, साथ ही फैक्ट्रियों और बड़ें उद्योगों की तरफ से भी इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार आने की वजह से चांदी की चाल में यह बढ़त देखी जा रही है.
एक्सपर्ट्स की क्या है राय?
बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति की वजह से घरेलू कीमतों में यह छोटा-मोटा बदलाव देखने को मिल रहा है. हालांकि, शादियों का सीजन बेहद नजदीक होने के कारण भारतीय बाजारों में खरीदारी का यह सिलसिला आगे भी मजबूत बना रह सकता है, जिससे कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है.
खरीदारों के लिए जरूरी बात: आम उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि IBJA द्वारा जारी किए गए इन दामों में 3% जीएसटी और ज्वैलरी शोरूम का मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होता है. इसलिए, जब आप अपने शहर के किसी भी स्थानीय ज्वैलरी शोरूम में गहने खरीदने जाएंगे, तो वहां फाइनल बिल में टैक्स और गहने बनाने की फीस जुड़ने के कारण आपको अंतिम रेट इस भाव से थोड़ा अलग और बढ़कर मिल सकता है.
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