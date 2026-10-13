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सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? शोरूम जाने से पहले चेक कर लें आज का नया रेट

सांकेतिक फोट ( getty image )

हैदराबाद: अगर आप इस त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने या चांदी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार से आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के जारी किए गए ताजा रेट्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में एक बार फिर से खरीदारों की चहल-पहल के बीच मामूली तेजी का रुख बना हुआ है.

सोने की चमक बढ़ी: घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव के मुकाबले आज सोने की कीमतों में 320 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई है. बाजार के जानकारों का कहना है कि नवरात्र और आने वाली दीपावली को लेकर ग्राहकों में उत्साह है. देश भर के बाजारों में जेवरों की खुदरा मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों को अच्छा सहारा मिल रहा है और निचले स्तरों से यह रिकवरी देखने को मिली है.

चांदी भी हुई महंगी: सोने के कदम से कदम मिलाते हुए आज चांदी की कीमतों में भी हल्का सुधार दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,23,460 रुपये पर आ गया है. कल के अंतिम बंद भाव के मुकाबले चांदी आज 180 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है. त्योहारों पर चांदी के सिक्कों और बर्तनों की मांग तो है ही, साथ ही फैक्ट्रियों और बड़ें उद्योगों की तरफ से भी इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार आने की वजह से चांदी की चाल में यह बढ़त देखी जा रही है.