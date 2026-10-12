शादियों के सीजन से ठीक पहले सस्ती हुई चांदी, सोने के भाव भी गिरे; तुरंत चेक करें आज का रेट
सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिल रही है, चेक करें दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक के ताजा भाव.
Published : October 12, 2026 at 11:11 AM IST
हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों और अंतरराष्ट्रीय खबरों के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है. अगर आप त्योहारों या शादियों के इस सीजन में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान और चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही सोने की बड़ी खरीदारी इस समय बाजार पर असर डाल रहे हैं.
आइए समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में यह बदलाव देखा जा रहा है और आज सोने-चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच गए हैं.
ट्रंप के बयान से बढ़ी अनिश्चितता
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य कार्रवाई के संकेतों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू की और कीमतों पर दबाव आ गया.
चीन के केंद्रीय बैंक ने की रिकॉर्ड खरीदारी
अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बीच चीन के केंद्रीय बैंक (PBOC) ने सितंबर में करीब 23 टन सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की है. यह पिछले तीन सालों में चीन की सबसे बड़ी मासिक बाइंग है. साल 2015 के बाद जारी इस लगातार खरीदारी की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती पर टिका हुआ है.
जानिए आज का ताजा भाव
वैश्विक बाजार की इस हलचल के बीच भारत के खुदरा बाजार में आज क्या भाव दर्ज किए गए हैं, अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 1,050 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,50,670 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है. सोने की ही तरह चांदी में भी आज सुस्ती का माहौल रहा और चांदी का भाव 720 रुपये टूटकर 225,420 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
IBJA और स्थानीय सर्राफा संघों द्वारा जारी सुबह के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न महानगरों में सोना और चांदी की कीमतें इस प्रकार रहीं.
निवेशकों के लिए जरूरी बात
ध्यान रहे कि IBJA द्वारा जारी किए गए ये भाव बिना जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज के होते हैं. जब आप अपने नजदीकी ज्वेलरी शोरूम पर सोना या चांदी खरीदने जाएंगे, तो वहां टैक्स और गहने बनाने के खर्च के कारण फाइनल रेट इस भाव से थोड़ा अलग हो सकता है.
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