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शादियों के सीजन से ठीक पहले सस्ती हुई चांदी, सोने के भाव भी गिरे; तुरंत चेक करें आज का रेट

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों और अंतरराष्ट्रीय खबरों के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है. अगर आप त्योहारों या शादियों के इस सीजन में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान और चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही सोने की बड़ी खरीदारी इस समय बाजार पर असर डाल रहे हैं.

आइए समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में यह बदलाव देखा जा रहा है और आज सोने-चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच गए हैं.

ट्रंप के बयान से बढ़ी अनिश्चितता

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य कार्रवाई के संकेतों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू की और कीमतों पर दबाव आ गया. चीन के केंद्रीय बैंक ने की रिकॉर्ड खरीदारी

अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बीच चीन के केंद्रीय बैंक (PBOC) ने सितंबर में करीब 23 टन सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की है. यह पिछले तीन सालों में चीन की सबसे बड़ी मासिक बाइंग है. साल 2015 के बाद जारी इस लगातार खरीदारी की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती पर टिका हुआ है.