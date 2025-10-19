ETV Bharat / business

दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने की है तैयारी? यहां देखें आपके शहर में 22-24 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव

दिवाली 20225 ( getty image )

नई दिल्ली: दिवाली के आने से पहले देश में सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल रही है. महंगाई और कीमतों की रिकॉर्ड ऊंचाई के बावजूद भी इस बार धनतेरस पर देशभर में जबरदस्त खरीदारी हुई है. ग्राहक खासतौर पर सोने के गहने, सिक्के और चांदी के पूजा सामान की खरीद में सबसे आगे रहे. सोने के दाम में एक साल में ₹51,000 की बढ़त

धनतेरस 2024 की तुलना करें तो पिछले साल 24 कैरेट सोने का भाव ₹81,400 प्रति 10 ग्राम था. वहीं इस साल 2025 में यह बढ़कर ₹1,32,400 प्रति 10 ग्राम हो गया है. यानी मात्र एक साल में ₹51,000 की भारी बढ़ोतरी, जो करीब 62.65% की उछाल है. इतना ही नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में ही 24 कैरेट सोने के दाम में ₹5,780 और 22 कैरेट में ₹5,300 तक की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके बावजूद इस बार धनतेरस पर बाजारों में भीड़ उमड़ी रही. महिलाएं और युवा वर्ग हल्के वजन की हॉलमार्क ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन खरीदने में सबसे आगे रहे. 19 अक्टूबर 2025 के सोने के भाव (प्रमुख शहरों में)