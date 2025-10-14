ETV Bharat / business

गिरावट के बाद सोने और चांदी के भाव में फिर तेजी, बना नया रिकॉर्ड

14 अक्टूबर को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन यह राहत थोड़ी ही देर तक रही.

Etv Bharat
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 3:06 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 6:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : धनतेरस से पहले सोने और चांदी के भाव फिर से चढ़ गए हैं. इससे पहले थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन यह टिक नहीं सकी. खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की भारी त्योहारी खरीदारी के कारण मंगलवार को सोने की कीमतें 2,850 रुपये मजबूत होकर पहली बार 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गईं.

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,850 रुपये बढ़कर 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछली सत्र में यह 1,27,950 रुपये पर बंद हुई थी.

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 2,850 रुपये बढ़कर 1,30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम था. चांदी भी 6,000 रुपये के उछाल के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो लगातार पांचवें दिन की बढ़त है.

पिछले बाजार सत्र में यह 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. व्यापारियों ने सर्राफा कीमतों में तेज वृद्धि का श्रेय त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम से पहले आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की निरंतर मांग और साथ ही मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी को भी दिया, जो 12 पैसे गिरकर 88.80 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया, लेकिन ऊंचा बना रहा. दिन में पहले 4,179.71 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद, यह 0.72 प्रतिशत बढ़कर 4,140.34 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.

आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. लेकिन आज दिन में थोड़ी राहत मिली थी. निवेशक उम्मीद कर रहे थे कि यह तेजी त्योहारी सीजन तक जारी रहेगी, लेकिन अब अचानक आई गिरावट ने बाजार की दिशा बदल दी है. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोने का दाम ₹ 1,30,800 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. चांदी ₹1,55,786 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

तेजी से पहले अमेरिका के COMEX बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली. सोना 0.37% गिरकर $4117.90 प्रति औंस पर पहुंच गया था. चांदी 1.92% की गिरावट के साथ $49.46 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. यह गिरावट वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी के कारण आई थी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

कमोडिटी विशेषज्ञ केडिया एडवाइजरी के अनुसार, "पिछले चार-पांच महीनों की बड़ी तेजी के बाद करेक्शन की स्थिति बन रही है. गोल्ड माइनिंग कंपनियों में कमजोरी दिखने लगी है, लेकिन ट्रेंड को परखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए." उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि यदि आपने पहले से गोल्ड में निवेश किया है, तो ट्रेलिंग स्टॉपलॉस के साथ होल्ड करें. हालांकि, वर्तमान समय में नया निवेश करना उचित नहीं होगा.

निवेशकों के लिए सलाह
त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की मांग सामान्यतः बढ़ती है, लेकिन मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है. नए निवेश से पहले बाजार की स्थिति को ध्यान से समझें. पुराने निवेश पर नजर रखें और जरूरी हो तो मुनाफा बुक करें. लॉन्ग टर्म निवेश के लिए रुझान बने रहने पर ही कदम उठाएं. आने वाले दिनों में बाजार की चाल ग्लोबल ट्रेंड्स और फेस्टिव डिमांड पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- सोने की कीमतों में बेकाबू उछाल! 10 ग्राम के भाव अब 1,27,950 रुपये हुए, चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर

(अतिरिक्त इनपुट पीटीआई से)

Last Updated : October 14, 2025 at 6:17 PM IST

TAGGED:

GOLD PRICE TODAY
MCX SILVER PRICE
GOLD PRICE OCTOBER 2025
COMMODITY MARKET UPDATE
GOLD AND SILVER PRICES AT HIGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.